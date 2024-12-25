«Доходный дом» в Екатеринбурге отдадут Уральской шахматной академии в 2025 году

В центре Екатеринбурга, по адресу Малышева, 58/Горького, 37, продолжается работа по реставрации «Доходного дома» постройки второй половины XIX века, принадлежавшего мещанину Рукавишникову, а ныне входящего в перечень объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. Планируется, что после окончания реставрационных работ в декабре 2025 года здание будет передано Уральской шахматной академии.

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По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, сейчас реставрация объекта завершена на 50%, в отдельных частях здания — на 75%. Он отметил, что на реставрацию было выделено 272 млн руб. Подрядчиком выступает компания ООО «Юнивест-Строй». Как добавил директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян, в ходе реставрационных работ «пришлось пересмотреть проект крыши, поскольку стены претерпели изменения за более чем 100 лет». Кровлю планируют сделать более легкой, чтобы уменьшить давление на несущие стены здания.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что проект по сохранению памятника архитектуры в центре Екатеринбурга на перекрестке Малышева — Горького получил положительное заключение госэкспертизы. Изначально объект планировали восстановить к 2023 году. Проект финансируется за счет средств областного бюджета и средств президента Федерации шахмат Свердловской области, владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского. Проект поддерживает депутат Госдумы и бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Анастасия Таначева