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Глубокое зонтирование

В этом году Башкирия вошла в пятерку регионов-лидеров по развитию зонтичных брендов. Согласно исследованию Минэкономразвития России при поддержке маркетплейса «Мегамаркет», в регионе под торговым знаком «Сделано в Башкортостане» работают около 500 компаний — в целом по стране зонтичные бренды используют 15 тыс. предприятий. «Сделано в Башкирии» — не первый зарегистрированный в республике бренд, главная миссия которого — продвигать региональные товары на международном рынке. С 2017 года используется отдельная маркировка «Продукт Башкортостана» — для «внутреннего» потребления. Роспатент зарегистрировал два региональных бренда со статусом географического указания и семь — с наименованием мест происхождения товаров. Опрошенные „Ъ“ эксперты считают, что у региона высокий, но все еще не в полной мере эксплуатируемый, потенциал для продвижения.

Чак-чак — один из продуктовых символов и брендов Башкирии

Чак-чак — один из продуктовых символов и брендов Башкирии

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Чак-чак — один из продуктовых символов и брендов Башкирии

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Минэкономразвития РФ по итогам исследования признало Башкирию одним из лидеров по развитию зонтичных брендов. Региональные бренды, объединяющие производителей, созданы в 56 регионах страны. Под ними, по данным Минэкономразвития, в 2024 году работали около 15 тыс. предприятий. В Башкирии развивают бренд «Сделано в Башкортостане» (Made in Bashkortostan), под которым, по оценкам федерального министерства, работают около 500 компаний.

Под зонтиком

Проект «Сделано в Башкортостане» был запущен в 2020 году для развития регионального экспортного потенциала. В республиканском министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности отмечают, что зонтичный бренд помогает производителям несырьевой продукции выйти на международные рынки, сформировать положительный имидж региона, повысить узнаваемость выпущенных в Башкирии товаров, а также добиться лояльности и интереса зарубежных потребителей.

Производители, выступающие под этим торговым знаком, включены в электронный реестр экспортеров. Региональная система продвижения зонтичного бренда предполагает в том числе различные элементы государственной поддержки, среди которых программы правительства региона, центра поддержки экспорта и другие.

«За последние шесть лет под брендом Made in Bashkortostan республиканские предприятия приняли участие в 78 международных выставках и в более чем 30 бизнес-миссиях. На сегодня ими заключено 164 экспортных контракта на сумму $67 млн», — отмечает исполняющая обязанности министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Практически параллельно региональная Ассоциация предпринимателей с 2022 года создала торговый знак «Сделано в Башкирии» для помощи малому и среднему бизнесу в продвижении на региональном и федеральном уровне.

Бренд «Продукт Башкортостана», курируемый министерством торговли региона, создан в 2013 году. Первоначально предполагалось, что добровольную маркировку будут наносить на продукты, выпущенные местными производителями из местного сырья. Бренд, продвигаемый под лозунгом «Выбирай свое — покупай родное», должен был формировать у потребителя уверенность в натуральности товара, его высоком качестве и безопасности.

Сейчас в каталоге бренда более 30 тыс. ассортиментных позиций, маркировку используют более 800 компаний. Среди них предприятия, выпускающие непродовольственные товары — от текстиля до станков. Компании, получившие право использовать маркировку «Продукт Башкортостана», выходят в том числе на зарубежные рынки.

Доцент УГНТУ Михаил Бреслер отмечает, что зонтичные бренды действительно могут быть полезны предпринимателям. Маркировка с указанием местного происхождения продукта может повлиять на предпочтения потребителя. На зарубежных рынках указание на то, что продукт — из Башкирии, также может быть полезно с точки зрения продаж. Кроме этого, участие в подобных проектах всегда обеспечивает дополнительную рекламу и помогает производителю получить «некую долю известности».

Упаковка для бренда

Потенциал для развития малого и среднего бизнеса Башкирии достаточно высок, проекты местных предпринимателей могут быть масштабированы за пределы республики, отмечает директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Элиана Саитова. Однако для выхода на новые рынки необходимо правильно «упаковать» бренд, что не всегда доступно мелкому ремесленнику — открытые во всех муниципалитетах центры «Мой бизнес» помогают в этом. Кроме того, с 2021 года в формате телешоу на местном канале проходит конкурс «Бренды Башкортостана», который организаторы также рассматривают как дополнительную меру поддержки.

В региональном минпредпринимательства и туризма считают, что мероприятие помогает продвигать региональные бренды и повысить компетенции местных предпринимателей.

«Меры государственной поддержки существуют, мы с вами прекрасно понимаем, как финансовые, так и нефинансовые. И тот и другой вид помощи важен»,— пояснила заместитель министра предпринимательства Алиса Гибадуллина.

Территориально и географически

Главный бренд Башкирии и, пожалуй, единственный созданный известной студией дизайна Paradox Box — туристический концепт «Терра Башкирия». В том числе и благодаря ему, полагают в минтуризма, в регионе увеличивается турпоток.

«Это подтверждает, что бренд успешно реализовывал свое направление. На сегодняшний день, по оперативным сводкам, у нас более 1,6 млн туристических потоков. То есть 1,6 млн туристов посетили республику за девять месяцев. В Приволжском федеральном округе мы на четвертом месте и на 16-м — среди субъектов Российской Федерации, это неплохо. Я думаю, что цифры подтверждают: “Терра Башкирия” — не просто красивая картинка»,— отмечает госпожа Гибадуллина.

Создатель Paradox Box Ильшат Байбурин считает, что туристический бренд получился хорошим, однако усилий, предпринимаемых для его развития, недостаточно.

«Понятно, что в городе появляются автобусы, центры туризма — да, брендом занимаются, но его можно представлять на другом уровне, масштабнее. Например, я как обыватель — когда прилетаю в Москву, я не вижу “Терра Башкирия” ни в аэропорту, нигде. Хотя когда мы делали турбренд, одной из целевых групп были люди, которые могут прилететь в Башкирию на выходные дни покататься на лыжах (а это Москва и Питер). Таких примеров может быть очень много. Это может быть классный, интересный, круто сделанный мерч, который может продаваться в аэропорту. Есть он? Его нет. Нужна большая комплексная работа по продвижению, потому что создать бренд — это очень важно, но бренд сам себя не продвигает. Красивый брендбук, положенный в стол, работать не будет»,— пояснил он.

«Мы живем в очень красивом месте с уникальными географическими и историческими памятниками. Например, Шульган-Таш — пещера мирового значения. У нас уникальная коллекция сарматского золота, можно на нее посмотреть, но об этом не знает практически никто. Шиханы — уникальные геологические образования, каких в мире больше нет. Если брать Уфу, то с ней связана история Шаляпина, у нас есть Рудольф Нуреев — личность мирового масштаба. Мы сидим на мешке с золотом и ничего не делаем»,— считает Ильшат Байбурин.

Доцент УГНТУ Михаил Бреслер отмечает, что работа с брендами необходима: «Бренд повышает ценность товара, без позиционирования сейчас ничего не продашь. Одно дело когда турист едет в Бижбуляк, и другое — когда он едет в “Терра Башкирия”. За это он готов платить больше. Но работать надо не только с брендом, тут надо просто работать. Недостаточно создать красивую картинку, нужно наполнить ее содержанием, сделать продукт, применив творческий подход»,— отмечает он.

Наталья Балыкова

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