«На каждом этапе мы могли урожай потерять»

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкортостана – министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов рассказал корреспонденту «Ъ-Итоги года» Майе Ивановой об историческом урожае масличных и свеклы, несмотря на бесконечные дожди в августе этого года, из-за которых был введен режим ЧС во всех районах, о субсидиях для аграриев, о поддержке садоводов и особенностях индустриальных ферм, о том, как справляются с кадровой проблемой в сельском хозяйстве, и в чью пользу решается извечное противостояние пчеловодов и производителей рапса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И.о. министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ И.о. министра сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Guide: Ильшат Ильдусович, каким оказался 2024 год для аграрной отрасли Башкирии? С какими трудностями столкнулись сельхозпроизводители из-за погодных условий? Каких успехов достигли? Что хотелось бы подтянуть?

Ильшат Фазрахманов: Год мы начинали с хорошими надеждами, но случились природные катаклизмы, обильные дожди, которые ранее не были таким частым явлением для нашей зоны. Вообще, в этом году Россия получила все возможные катаклизмы, которые существуют в природе — и весенние заморозки, и засуху, и переувлажнение, и пыльные бури, и пожары. У аграриев терялась надежда, но к концу года мы собрали очень добротный урожай разных культур: пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи. Качество товара в этом году хуже, чем было в прошлом, так как переувлажнение некомфортно для зерновой группы. Мы собрали 3,2 млн тонн зерновой группы, а наша внутренняя потребность — 3 млн. Также год был очень удачным для масличных культур и сахарной свеклы. В этом году собрано более 730 тыс. тонн масличных — это подсолнечник, лен, рапс, горчица, соя. Обычно мы собираем до 600 тонн масличных. Сахарной свеклы собрали более 2,6 млн тонн.

G: С чем связана такая высокая урожайность этих культур в текущем году? Есть ли у республики ресурсы для переработки повышенных объемов?

И.Ф.: Для переработки масличных у нас есть два крупных завода, в Чишмах и в Кумертау — село Маячный, которые перерабатывают суммарно почти 900 тыс. тонн, плюс 20 фермерских и кооперативных маслобоек. Чишминский завод трудится на внутрироссийский рынок потребления подсолнечного масла, а рапсовое масло уходит в Поднебесную, завод в Кумертау — полностью ориентирован на экспорт, а эти 20 «малышей» — на внутренние локальные рынки. Эти небольшие маслобойки работают в райцентрах и в городах и производят то самое подсолнечное масло, которое пахнет маслом. А рафинированное, с большим сроком годности — для внешних рынков. Впервые мы получили добротный урожай сои, около 40 тыс. тонн, при средней урожайности 20 тыс. тонн в год, это очень хорошее подспорье для животноводов, так как этот продукт идет на потребление современного индустриального птицеводства и свиноводства. Три года назад начинали с одной тысячи. Соя уродилась, потому что год был переувлажненным, а эта культура очень любит влагу. Ее либо выращивают с орошением, либо она может уродиться в такой дождливый год, как сейчас. На следующий год площади будем увеличивать. Рапса собрали 91 тыс. тонн, но мы ограничены по данной культуре, так как нужно ее сеять согласованно с пчеловодами.

Мы получили добротный урожай, разместили его на складах, на элеваторах, теперь нужно его продавать. Цены на зерновую группу не очень комфортные для аграриев — от 10 до 15 руб. за кг. Это низкие цены, и, при себестоимости около 9–12 руб., получается не очень высокая рентабельность. Тонна не переработанного подсолнечника стоит до 42 руб. в зависимости от качества и количества. Это комфортная цена для масличных, можно отметить, что сегодня цены, которые устоялись на российском рынке, подстегнут к увеличению сева масличных культур. Для сравнения, три года подряд цена на зерно не увеличивается, при этом его себестоимость все равно растет. Посевы зерновых уменьшать нельзя, потому что у нас есть обязательство, ведь хлеб — всему голова. Работа с зерном позволяет аграриям только закрывать затраты, которые они несут. Потратили 10 руб., продали зерно за 11 руб. То есть, с учетом инфляции, себестоимости, ничего не получили. А в масличной группе получается доход, который идет на приобретение техники, на улучшение материально-технической базы, повышение зарплаты, привлечение новых работников.

Сахарной свеклы собрали более 2,6 млн тонн. Для Башкирии это исторический урожай, который привел к сезонным трудностям. Два завода сегодня могут переработать только 2,3 млн тонн, если они будут работать до апреля. 100 тыс. тонн отвезли на Ульяновский сахарный завод, и объем предназначенной для переработки свеклы немного уменьшился. Еще одна проблема текущего года — хранение сахарной свеклы на кагатах при свеклопунктах сахарного завода. К сожалению, сегодня из-за погодных качелей она тяжело хранится, развиваются бактерии. И сахаристость в этом году меньше почти на 3%. За последние три года мы модернизировали два сахарных завода, Чишминский и Раевский, доведя их суточную переработку с 3 тыс. до 6 тыс. тонн в сутки, и сегодня мы можем перерабатывать на максимальных мощностях 12 тыс. тонн в сутки. Но каждый день не получится резать 6 тыс. тонн, потому что качество свеклы не очень хорошее, в сутки на одном заводе получается переработать от 5,3 тыс. до 5,6 тыс. тонн. При этом цена на произведенный сахар на сегодня не очень комфортная — около 55–57 руб. На полках в магазинах, после накрутки — рублей 70–75, наверное. Дефицита нет, потому что сахара, как и подсолнечного масла, произведено в 6–7 раз больше.

G: То есть год все же был успешным для аграрной отрасли?

И.Ф.: Он был удачным для аграриев в том плане, что мы смогли в этих условиях выполнить поставленные задачи. Конечно, хотелось получить намного больше и лучше, но по факту — имеем, что имеем. На каждом этапе мы могли урожай потерять: не собрать, не сохранить, не продать. В ноябре этого года уже начали кредитоваться на будущий год, аграрии получили более 8,5 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов на весенне-полевые работы 2025 года. Они обойдутся в более 30 млрд руб. В этом году было около 25 млрд руб. В 2018-м, для сравнения, — 14 млрд руб.

Несмотря на все льготы, рост стоимости денег, привязанных к ключевой ставке, рост цены на минудобрения и средства защиты растений, технику и ГСМ привели аграриев Башкирии к увеличению объема кредитов на весенне-полевые работы. То есть за семь лет сумма кредитов выросла в два раза. При этом цены на продукцию — зерно, подсолнечник — примерно такие же, как были в 2018 году. Сегодняшняя экономическая ситуация уменьшила наши инвестиционные возможности. Говорить о высоких прибылях не можем, потому что конечную цену мы не можем повысить, — во-первых, перепроизводство, во-вторых, это социально значимая товарная группа, — если вырастут цены на сырье, придется повысить и стоимость конечной продукции на полке, что недопустимо.

В сфере животноводства сегодня удачно для аграриев складываются цены на сырое молоко, они выросли — около 35–40 руб. за литр. Достаточно большие финансовые ресурсы вложены в строительство 21 индустриальной фермы, семь из них построены с нуля, начиная с 2018 года. Планируем до 2030 года построить еще 30 индустриальных молочных ферм стоимостью около 4 млрд руб. каждая. Сегодня идет поиск места размещения, с учетом санитарных, экологических норм это должен быть отдельный участок, расположенный в поле. Как правило, одна ферма строится от трех до пяти лет и должна вырабатывать не менее 100 тонн молока в сутки. Учитывая, что у нас «молочная» республика, ажиотаж вокруг сливочного масла создан искусственно, сегодня этого продукта у нас вполне достаточно. Считаем, что это продолжение целенаправленной работы по созданию искусственного ажиотажа на рынке, как это происходило с сахаром, гречихой, солью, яйцами, и вот сейчас со сливочным маслом.

G: Но ведь с птицефабрикой действительно были проблемы.

И.Ф.: Башкирские птицефабрики пережили частую смену собственников, каждый год случалось что-то непредвиденное. Сейчас «Черкизово» модернизирует производство по бройлерным направлениям, а группа компаний «Таврос» — по производству яиц. Сегодня, после ситуации с птичьим гриппом, производство модернизировано, вложен достаточно большой объем средств на биологическую защиту, и в целом продукции станет больше.

В 2025 году мы планируем выйти на 500 млн яиц в год, а к 2026-2027 годам — дойти до более 1 млрд яиц в год. Но для предприятий яйцо сегодня стоит столько же, сколько было в 2018 году, при этом у них крупные инвестиционные кредиты.

G: В помощь сельхозпроизводителям республики разработаны федеральные и региональные программы, например, модернизация технического парка АПК, субсидии на покупку племенного скота и другие. Как в этом году работали эти программы, что удалось, каких результатов хотелось бы добиться?

И.Ф.: Первое направление — это льготные кредиты, которые предоставляются аграриям. Так, для фермеров доступны краткосрочные годовые кредиты на текущую деятельность до 8%, для крупных предприятий — до 11%. Также для них доступны в тех же процентах инвестиционные кредиты на строительство, модернизацию корпусов сроком до 12 лет. Кроме того, сегодня государство предлагает для аграриев лизинг по льготным программам Росагролизинга от 7% до 10% сроком до семи лет. Можно просто взять технику, год поработать, а потом на следующий год начать платить. Для аграриев государство возмещает часть ключевой ставки. Второе направление — прямые субсидии, возмещение затрат аграриев на приобретенную технику, оборудование для переработки и племенной скот. Аграрию проще получить кредит, купить технику, часть кредита закрыть субсидией. Или прийти в Росагролизинг, заполнить заявку на сайте и получить технику и ежемесячно или сезонными платежами закрывать ее стоимость. Ежемесячно наши аграрии приобретают технику на 1 млрд руб. За десять месяцев этого года аграрии закупили более 2 тыс. единиц техники на сумму 9,7 млрд руб. Всего за 2019-2024 годы они приобрели 18,13 тыс. единиц техники и оборудования на сумму 65,4 млрд руб. В 2025 году планируется закупить не менее 600 единиц тракторов, 240 единиц зерноуборочных и 50 единиц кормоуборочных комбайнов.

G: Как в Башкирии обстоит дело с поддержкой личных подсобных хозяйств?

И.Ф.: Отдельных мер поддержки личных подсобных хозяйств нет. Есть, к примеру, поддержка самозанятых ЛПХ по производству картофеля и овощей — на производство и реализацию по 10 тыс. руб. за 1 тонну картофеля и 15 тыс. руб. за тонну овощей. Государство поддерживает фермеров и кооперативы, в составе которых могут быть и личные подсобные хозяйства. Фермеры получают максимальную поддержку в льготном кредитовании, прямом субсидировании, и у них есть возможность объединиться в кооперативы, чтобы построить молочный завод, склады, закупить технику.

Сегодня именно благодаря нашим фермерам и ко-оперативам можно смело сказать, что в наших магазинах есть хорошие, качественные продукты башкирского производства, которыми мы можем гордиться. Наши «малыши» производят не только сырье, как это было ранее, а уже готовые продукты питания. И они, как правило, крафтовые — модное название — натуральные, экологически чистые. Сегодня появился маркетплейс, где населению очень комфортно приобретать продукцию. Там есть очень хорошая конкуренция. И наши фермеры, которые производят продукты долгого хранения, осваивают этот инструмент, путь от производителя до покупателя. Так, через маркетплейсы реализуется мед, который всегда было проблематично продавать. Сейчас, если откроем любой маркетплейс, введем в поиск: «Башкирский мед», сразу выходит от полутора до трех тысяч наименований товаров на выбор. Они должны соответствовать определенным стандартам — их нужно правильно упаковать, пройти сертификацию. Надо отметить, что на маркетплейсах продукция намного дешевле, чем в магазинах.

G: Кроме сельхозпроизводства в Башкирии также развито садоводство, и государство активно поддерживает садоводов. Какую поддержку получили садовые некоммерческие товарищества (СНТ) республики в этом году?

И.Ф.: В 2024 году с помощью господдержки отремонтировали 13 подъездных дорог до 39 СНТ в Уфе, Кумертау, Белебеевском, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнарековском и Уфимском районах. До конца года планируется отремонтировать еще семь подъездных дорог до 33 садовых товариществ, в том числе в Уфе, Белебеевском, Иглинском, Уфимском и Чишминском районах. Установлено более 2,5 тыс. выносных приборов учета электроэнергии в 17 СНТ в пяти муниципалитетах, в том числе в Уфе, Иглинском, Кармаскалинском, Уфимском и Чишминском районах. До конца года обеспечим площадками и контейнерами ТКО 37 СНТ в 13 муниципалитетах, первичными средствами пожаротушения — 27 СНТ в шести муниципалитетах. Что касается догазификации СНТ, то на 1 ноября 2024 года приняты 1,87 тыс. заявок, по ним уже заключено 1,39 тыс. договоров (74% от принятых), до 166 земельных участков подведен газ (12% от заключенных), 109 домов полностью подключены (8% от заключенных).

G: Каких результатов достигли сельхозпроизводители региона в сфере животноводства?

И.Ф.: За 11 месяцев текущего года в Башкирии произвели 1,35 млн тонн молока, 329 тыс. тонн мяса скота и птицы. С 2019 года в республике запустили 15 откормочных площадок различной мощности и 21 молочную индустриальную ферму. Регион полностью обеспечивает свои потребности, по молоку и молочной продукции (самообеспеченность — 122,5%), по свинине (138,3%), говядине (110,5%), картофелю (147,4%), свежим огурцам (117,9%), томатам (171,7%). Сахара производится в 6,7 раза больше, а растительного масла — в 6,8 раза больше, чем требуется республике.

Кстати, качественное сырое молоко можно получить только на индустриальных фермах. Почему мы сделали ставку именно на них? На индустриальной ферме все специалисты собраны в одном месте, применяются новейшие технологии, проводится работа с осеменением, все находится под контролем, оцифровано. Мы намерены продвинуться еще дальше. В 2025 году на рынок выйдет программа искусственного интеллекта по управлению молочной фермой. Искусственный интеллект будет давать собственнику онлайн-картину, что происходит на ферме. Камеры будут круглосуточно следить за каждой коровой, за ее поведением, чтобы определить, соответствует ли данное животное идеальной, или, правильнее сказать, эталонной корове. Например, когда корова начинает хромать, ей делают уколы, ее отделяют от других почти на месяц и все надоенное у нее молоко, большой 100 тонный чан, выливается в канализацию, потому что оно не будет соответствовать стандартам. Когда животное начинает чуть-чуть поднимать спину, лежит, пьет и ест в сутки меньше, чем нужно, неправильно доится — это первые признаки начинающейся болезни. Искусственный интеллект наблюдает за ней, определяет проблему и информирует о том, что корова больна. Ее отделяют от других. После дойки все коровы идут в одну дверь, а животное с первыми признаками будущей болезни — в другую сторону, к ветеринару, которому в это время приходит смс, что корова имеет признаки болезни или признаки осеменения. Если в колхозе было максимум 200 голов, на индустриальной ферме — три тысячи. Если на обычной ферме работали 50 человек, то на индустриальной — пять. Невозможно даже очень опытным работникам целый день наблюдать за поведением всех животных. А искусственный интеллект может сделать это с помощью круглосуточных камер наблюдения.

G: То есть, когда появится искусственный интеллект, значительная часть работников должна уволиться?

И.Ф.: У нас не стоит очередь из людей, готовых работать в сельском хозяйстве. В разных отраслях — как на сельхозработах, так и в переработке, — трудятся около 100 тыс. человек, которые производят этот огромный объем продукции. Мы сегодня занимаемся этим вопросом, будем работать по национальному проекту «Кадры», а пока мы выстраиваем цепочку: агроклассы в школах, начиная с шестого класса, затем колледж, аграрный университет. Это студенческие отряды, производственная практика, целая система воспитания и образования, повышения компетенции специалистов, которые работают в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

G: Как решается проблема с дефицитом кадров в сельском хозяйстве Башкирии? В частности, в июне этого года, выступая на заседании Курултая, вы сообщили, что агропромышленному сектору экономики республики не хватает 2,6 тыс. сотрудников. Что-то изменилось?

И.Ф.: 2,5–3 тыс. человек — это открытые вакансии, большую их часть будем закрывать за счет студентов.

В текущем году около 1 тыс. студентов работали в студ-отряде «Колос». Мы хотим довести эту цифру до полутора тысяч. Это студенты аграрного университета и колледжей, если им дадут возможность получить удостоверение механизаторов. Этот процесс обсуждается. За счет учащейся молодежи будем закрывать потребности сезонных работ. Как правило, механизатор сидит за рулем трактора, но не прежнего, с двумя рычагами, а больше похожего на космический корабль, у которого внутри пять-шесть информационных систем: высокоточное земледелие, везде камеры, то есть он полностью «упакован». Сегодня у тракториста нет большой физической нагрузки, как было раньше. Трактор или комбайн очень комфортный, в случае поломки механизатор не лежит с ключами под трактором, для этого есть специализированные организации, которые обслуживают сельхозтехнику.

G: То есть молодежь работает на этих современных тракторах?

И.Ф.: С удовольствием работает, оплата — порядка 50 тыс. руб. В летний сезон студент может полностью посвятить себя работе, получить практику, навыки общения в коллективе и при этом заработать денег.

G: Это не как мы в студенческие годы на картошку ездили?

И.Ф.: Нет, мы с вами работали бесплатно, для получения относительного удовольствия. Сегодня это чисто коммерческий проект. Студент применяет на практике знания, которые он в течение сентября — мая получал в университете или колледже, и получает достойную зарплату. Тем более до 90% заработной платы студентов работодатель может возместить из бюджета, в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Такая система построена сегодня. Она очень достойная.

G: Кадровая проблема решается только за счет студентов или есть какие-то еще способы увеличить количество сотрудников?

И.Ф.: Мы других вариантов не рассматриваем — использование труда мигрантов или других категорий, это даже не обсуждается. Чтобы студенты, мальчики и девочки, которые родились на селе, остались там работать, мы обеспечиваем их разными вариантами получения или строительства жилья, создания комфортных условий в райцентрах, — как правило, сегодня молодежь живет именно в райцентрах. А если они работают в районах — так они все мобильные, у всех автомобили, расстояние от райцентра до окраины какого-то района — 20–30 км. Это полчаса езды на машине, тем более без пробок. Там, пожалуйста, и дом строят, и семью заводят. Как правило, в райцентрах и парки, и ФОКи есть, и арена. Мы, например, в рамках той же программы КРСТ, сдали в прошлом году три школы: школа в Раевке, в Акъяре, в Чекмагуше, и два ФОКа — в Бураево и в Бурибае Хайбуллинского района.

По данным министерства сельского хозяйства республики, по Федеральной программе комплексного развития сельских территорий с 2020 по 2024 год в Башкирии:

539 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий;

202 семьям построили дома общей площадью 13,8 тыс. кв. м;

построили три школы, два ФОКа, восемь фельд-шерско-акушерских пунктов;

проложили 35,3 км дорог;

провели 101,6 км газопроводов и 120,1 км водопроводов;

реализовали 240 проектов по благоустройству сельских территорий;

реализовали восемь проектов комплексной жилищной застройки.

По предварительному распределению, объем средств федерального бюджета на 2025 год составил 1,5 млрд руб. По объему выделенных средств федерального бюджета республика — в числе лидеров среди регионов Российской Федерации.

G: То есть условия создаются в райцентрах?

И.Ф.: Создаются по тем финансам, которые выделяются. Конечно, хотелось бы и больше, и лучше. В этом году мы сдали 80 домов по соцнайму. В 2025 году планируется построить большую школу в Бураево и ледовую арену в селе Раевский. Два наших проекта планируются за счет минсельхоза России.

G: В августе из-за переувлажнения почвы в Башкирии пострадало 447,5 тыс. га посевов в 373 хозяйствах. Дождливая погода привела к гибели посевов и введению режима ЧС на всей территории республики. Какие меры предприняты, чтобы исправить ситуацию?

И.Ф.: Мы одни из первых регионов ввели ЧС во всем субъекте. Из-за дождей погибли посевы на площади 178 тыс. га. Более 100 млн руб. выплачено страховыми компаниями. ЧС необходимо вводить, потому что из-за переувлажнения аграрии не достигли показателей, которые были прописаны в соглашении с минсельхозом — это требовалось для получения субсидий. Если бы не был введен режим ЧС, аграриям пришлось бы возвращать минсельхозу эти средства при недостижении показателей. ЧС — это основание, чтобы не возвращать деньги, потому что это непреодолимые условия, аграрий не мог их предотвратить.

G: Какой объем продукции Башкирия в этом году отправила на экспорт? Есть изменения по сравнению с прошлыми годами?

И.Ф.: За одиннадцать месяцев 2024 года из Башкирии экспортировано более 530 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму 270 млн долларов США в 41 страну мира.

Целевой показатель объема экспорта продукции АПК на 2024 год составляет 331,7 млн долларов США, на 2025 год — 327,8 млн долларов США. За пять лет экспорт АПК вырос в три раза (в 2019 году он составлял 112,6 млн долларов США).

G: Традиционно Башкирия славится своим медом. Какую поддержку получают пчеловоды республики?

И.Ф.: Мы очень бережно относимся к нашим пчеловодам, поэтому мы не увеличиваем, например, территорию посевов рапса. При выращивании этой культуры в течение вегетации три-четыре раза используются химические препараты для борьбы с вредителями, например с капустной молью. В этот момент, конечно, погибают пчелы и другие насекомые, которые могут находиться в пределах этого поля. Сегодня наши пчеловоды делают шаг вперед. Они создают достаточно небольшие современные перерабатывающие мощности. В этом году мы провели первый съезд промышленных пчеловодов. Теперь планируем ежегодно в январе делать в Уфе международный пчеловодческий форум ApiGlobal. Это бесплатное для башкирских пчеловодов мероприятие, где будут выставлены инструменты и оборудование для переработки меда. В нем будут участвовать крупнейшие спикеры мирового уровня и все основные промышленные пчеловоды России.

G: А как-то законодательно защищены сегодня пчеловоды?

И.Ф.: Законодательно пчеловод сильнее защищен от агрария, чем аграрий от пчеловодов. Это спор двух хозяйствующих субъектов. Поэтому фермер не позволяет себе делать то, что выходит за рамки законов. Бывают отдельные моменты, когда аграрии не предупредили население о химической обработке рапса, или ветер поменялся. Но это происходит не так массово, как в других регионах.