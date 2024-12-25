Володин и Матвиенко поблагодарили Минниханова за критику реформы МСУ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поблагодарили раиса Татарстана Рустама Минниханова за критику проекта реформы системы местного самоуправления (МСУ). Об этом заявил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

«Я думаю, что мы в Татарстане сделали очень большой смелый шаг против того, чтобы упразднять сельсоветы. Нас поддержало абсолютное большинство субъектов РФ»,— сообщил господин Мухаметшин.

Ранее стало известно, что после критики Татарстана рассмотрение проекта закона о МСУ перенесли на 2025 год. Депутаты Госсовета Татарстана обращались к Вячеславу Володину по вопросу муниципальной реформы. Рустам Минниханов заявил, что Татарстан не против, если кому-то дадут право перейти на одноуровневую систему управления. Раис Татарстана считает, что Россия — большая страна, и нельзя управлять ею одним шаблоном.

Законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» предлагает упразднить муниципалитеты городских и сельских поселений.

Диана Соловьёва