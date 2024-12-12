Рассмотрение проекта реформы системы местного самоуправления (МСУ) перенесли на 2025 год. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После критики Татарстана рассмотрение проекта реформы МСУ перенесли на 2025 год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ После критики Татарстана рассмотрение проекта реформы МСУ перенесли на 2025 год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин рассказал, что «все сошлись на мнении», что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших предложений.

В конце ноября стало известно, что Госсовет Татарстана обратился к Вячеславу Володину по вопросу реформы МСУ. Раис республики Рустам Минниханов рассказал, что Татарстан не против, если кому-то дадут право перейти на одноуровневую систему управления. Господин Минниханов заявил, что Россия — большая страна, и нельзя управлять ею одним шаблоном.

Депутат КПРФ Хафиз Миргалимов на заседании Госсовета сообщил, что Госдума отменила большинство поправок депутатов Татарстана, предложенных к законопроекту реформы МСУ.

Проект муниципальной реформы предлагает упразднить муниципалитеты городских и сельских поселений и перейти на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами.

Диана Соловьёва