Рассмотрение проекта о реформе местного самоуправления перенесено на 2025 год

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что рассмотрение законопроекта о реформе системы местного самоуправления (МСУ) перенесено на следующий год. Ранее предполагалось, что депутаты рассмотрят проект во втором и третьем чтении до конца осенней сессии текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Все сошлись во мнении, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений. Поэтому было принято решение о переносе его рассмотрения на следующий год»,— сказал господин Володин в разговоре с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» подготовлен председателями комитетов Совфеда и Госдумы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. Он предполагает упразднение муниципалитетов первого уровня (городских и сельских поселений) и переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами. В Госдуму проект был внесен в декабре 2021 года, принят в первом чтении — 25 января 2022 года. 29 ноября 2024 года Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять проект во втором чтении.

До решения профильного комитета сроки представления поправок ко второму чтению проекта несколько раз переносились. Всего ко второму чтению поступило 940 поправок — 332 на принятие и 395 на отклонение. Господин Крашенинников в разговоре с «Ъ» 24 октября говорил, что одной из наиболее дискуссионных тем в рамках инициативе стал переход на одноуровневую систему МСУ. Тогда же он рассказал о внесении ко второму чтению поправки, продлевающей до 2035 года срок перехода измененную систему. В первоначальном варианте документа для этого был запланирован переходный период до 1 января 2028 года.

О дискуссии вокруг проекта — в материале «Ъ» «Татарстан хочет остаться двухуровневым».