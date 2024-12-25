За год новостройки бизнес-класса в Сочи подешевели почти на 10%

Эксперт по недвижимости в Сочи Кирилл Флутков провел анализ изменения цен на новостройки бизнес-класса в курортном городе за последний год. По его данным, с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года средняя стоимость «квадрата» в этом сегменте снизилась на 9,6%, что составляет 46 тыс. руб. Сейчас кв. м в новостройках бизнес-класса Сочи стоит 433 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Однако не все форматы квартир показали отрицательную динамику. Единственным исключением стали квартиры-студии, где средняя цена за год увеличилась на 43,1%, или на 158,2 тыс. руб, и сейчас составляет 525 тыс. руб. за кв. м. В то же время другие форматы жилья в новостройках бизнес-класса демонстрируют снижение цен. Например, средняя стоимость «квадрата» в этом сегменте упала на 16,1% (84,5 тыс. руб.), достигнув отметки в 440,5 тыс. руб.

В двухкомнатных квартирах также наблюдается снижение: средняя цена за кв. м уменьшилась на 12% (52,2 тыс. руб.) и составляет 382 тыс. руб. Наиболее значительное падение цен зафиксировали в многокомнатных квартирах бизнес-класса, где стоимость 1 м упала на 43% (263 тыс. руб.), достигнув к декабрю 2024 года уровня 350,5 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт вошел в число лидеров по росту стоимости «квадрата» на вторичном рынке. Цена увеличилась на 18,2% за год. Средняя стоимость жилья на курорте выросла на 13%.

Мария Удовик