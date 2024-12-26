Работников манят в поля

Российский агропромышленный комплекс сегодня выступает драйвером экономики страны. Россия обеспечивает себя всеми основными продуктами питания: мясом, молоком, зерном, овощами и т. д., а также кормит больше половины мира, поставляя сельхозпродукцию в 160 стран и занимая по некоторым позициям первое место на глобальном рынке. Но несмотря на то что АПК лидирует по росту производительности труда, сохранение и увеличение численности работников остается важнейшей задачей, тем более с учетом высокой конкуренции за кадры. Решить проблему позволит не только улучшение условий для занятых в отрасли, но и повышение престижа аграрного сектора в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Российский агропромышленный комплекс с конца XX века прошел путь от состояния упадка до положения драйвера национальной экономики, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» осенью 2024 года.

Если старшее поколение может вспомнить пустые полки и нехватку продуктов в магазинах, то сегодня РФ обеспечивает продовольствием не только внутренний рынок, но и поставляет продукцию в 160 государств. В 2023 году РФ выручила от экспорта продукции АПК $43,5 млрд, объем поставок превысил 100 млн тонн. По экспорту в натуральном выражении, отметил господин Патрушев, Россия стала третьим поставщиком продовольствия в мире. По некоторым позициям, таким как пшеница, страна выступает мировым лидером.

Результаты российского АПК объясняются в том числе высокой конкурентоспособностью. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, по паритету покупательной способности в России самые доступные продукты питания в мире. «Поэтому мы можем накормить себя. И мы видим потенциал экспорта в другие страны просто за счет конкуренции»,— цитировал ТАСС главу Минсельхоза.

Но имидж российского АПК все еще заметно отстает от достижений отрасли. Сегодня эта тема волнует и бизнес, и государство. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями АПК говорил, что сотрудник тепличного комплекса предложил ему переименовать профессию агронома. «С точки зрения популяризации этого вида деятельности здесь, конечно, надо еще поработать»,— констатировал на той встрече Владимир Путин.

Кадровый запас

Сегодня в аграрном секторе работают порядка 6 млн человек. При этом с учетом высокой конкуренции за кадры среди различных отраслей экономики задачей номер один является сохранение численности работников АПК и привлечение молодых специалистов. В список самых популярных профессии в России сегодня включают IT-специалистов, инженеров, психологов и т. д, но сельхозпроизводители — те, кто кормит страну каждый день,— в подобные списки не входят. В 2023 году из российского АПК ушло около 200 тыс. человек.

По словам Оксаны Лут, несмотря на то, что АПК лидирует по росту производительности труда, отрасли нужны новые люди. «Обеспечение кадрами — это сейчас ключевой вопрос»,— отметила министр. По ее словам, долгое время АПК было сложно конкурировать с остальными отраслями экономики за хороших специалистов из-за невысокой оплаты труда. Но в последние два года удалось обеспечить заметный рост доходов в отрасли. В прошлом году, по данным главы Минсельхоза, средняя зарплата в сельском хозяйстве выросла на 16%, за восемь месяцев текущего года — еще на 12,5%, а в пищевой и перерабатывающей промышленности — на 17,5%.

При этом, помимо достойных зарплат, большое значение имеют улучшение условий труда и создание комфортной социальной среды на сельских территориях. Особенно важно обеспечивать людей современным жильем — такой акцент Минсельхоз делает в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Одним из наиболее эффективных инструментов является строительство жилья в наем, которое через пять работы можно выкупить за 10% от стоимости, а через десять лет — за 1%.

Вопрос престижа

Чтобы новые кадры приходили в отрасль, а уже действующие специалисты продолжали работать, имидж агросектора должен стать более привлекательным. Ведущие эксперты от АПК и медиа называют ключевые факторы престижа — это условия труда, зарплата, возможности карьерного роста, маркетинговое продвижение, создание современного, модного контента о селе и сельском хозяйстве.

Так, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов говорит: «Сегодня в сельскохозяйственной отрасли трудятся 6 млн человек. И для ее динамичного развития нужно, чтобы сюда приходили новые кадры, инвестиции и инновации. Мы хотим донести до широкой аудитории, что агросектор — это модно и перспективно, это особый образ жизни. К примеру, можно создавать фильмы, сериалы, телепрограммы, рилсы для соцсетей, в которых наши звезды, лидеры общественного мнения, будут с таким же удовольствием давить виноград, как это делал Адриано Челентано в фильме "Укрощение строптивого"».

Президент крупного производителя тепличных овощей АПХ «ЭКО-культура» Александр Рудаков отметил, что российский АПК сегодня одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики, где есть все условия для построения успешного бизнеса. По его мнению, ключевые факторы — условия труда, возможности карьерного роста, заработная плата, а также комплексные программы знакомства с профессией со школьной скамьи.

Заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова заметила, что очень мало контента для школьников по популяризации аграрного сектора. «Легко найти книгу "Занимательная физика" или "Занимательная математика", но нет книги "Занимательный АПК". А ведь сельское хозяйство действительно очень занимательное!» — сказала она. По словам госпожи Батуровой, в Россельхозбанке чувствуют ответственность за создание такого контента и планируют записать серию лекций для школьников о современных технологиях, с помощью которых сейчас развивается отрасль.

Руководитель Школы коммуникаций Высшей школы экономики, президент КРОС Сергей Зверев говорит, что отношение к любой профессии довольно подвижно. По его словам, для современного абитуриента важно восприятие выбранной им профессии его друзьями, насколько профессия крутая. Тогда как родители абитуриентов задумываются о перспективах выбранного направления. По данным последних опросов, которые приводит Сергей Зверев, 50% населения говорит, что сельское хозяйство — одна из наиболее успешных отраслей экономики, и достижения отрасли необходимо конвертировать в так называемую крутость профессии. В том числе, по его словам, требуется работать над устаревшим контентом, связанным с этим.

Как отметил гендиректор РБК Николай Молибог, есть три вещи, которые непосредственно связаны с тем, как повысить престиж аграрной отрасли, в том числе из-за интереса к ним появился совместный проект РБК с Россельхозбанком «РБК Вино». Первое слово — «романтизм», второе — «созидание», третье — «уважай родное». Виноделие, заметил Николай Молибог,— Голливуд в сельском хозяйстве. Внимание к слову «созидание» он объяснил тем, что люди сегодня часто обращают внимание не на рациональные характеристики, а хотят понять, что они делают и какой результат это принесет обществу, экономике, стране и миру. Третий фактор связан с повышенным вниманием к местным продуктам, как, например, уже происходит в любой винодельческой стране при выборе вина в меню в ресторане. «Верю, что с нашим вином будет происходить то же самое, так и будет появляться престиж виноделия и отрасли в целом»,— сказал Николай Молибог.

По мнению издателя журнала «Москвичка» Дарьи Решке, сегодня нужно не только снимать контент о селе, но и «переносить» село, сельскую тематику в городской лайфстайл. «Повара еще не так давно не были никому известны, а сегодня это новые звезды, светские персонажи. Надо и фермерам дать этот медийный ресурс, чтобы создать новые ролевые модели, а профессию сделать престижной»,— считает она.

От парты до лаборатории

В Россельхозбанке, чтобы удержать специалистов в отрасли и привлечь новых, разработали целую систему поддержки «от школьной парты до научной лаборатории». Так, в 2023 году при участии РСХБ запущен проект «Агроклассы». Здесь школьники получают первые знания о сельском хозяйстве: им рассказывают, как выращиваются овощи, как устроен трактор и т. д. На текущий момент в проекте «Агроклассы» участвует более 500 школ, создано 1,7 тыс. агроклассов, где обучаются 24 тыс. школьников, говорят в банке.

Предусмотрены меры поддержки и для тех, кто уже сделал выбор в пользу аграрного сектора. Студентам и аспирантам сельскохозяйственных вузов РСХБ выплачивает стипендии в размере 15 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно. Стипендиальная программа банка охватывает более 400 учащихся и нацелена на закрепление будущих агрономов, зоотехников, менеджеров, маркетологов в отрасли.

Россельхозбанк также оказывает поддержку молодым ученым через специальную программу грантов — по 1 млн руб. на исследования в селекции, семеноводстве, биотехнологиях и других сферах, что позволяет привлечь в АПК тех, кто будет совершать научные открытия, расширять горизонты отрасли.

А для более взрослой аудитории работает «Школа Фермера» — совместный проект банка, Минсельхоза, регионов, крупного бизнеса и аграрных вузов. Как рассказывают в Россельхозбанке, через «Школу Фермера» прошло уже почти 8 тыс. аграриев в 83 регионах, которые как обучились традиционным направлениям, например растениеводству и животноводству, так и освоили специфические профессии: сыроделие, виноградарство, производство органической продукции, агротуризм. По окончании «Школы Фермера» авторы лучших бизнес-проектов получают гранты от РСХБ на исполнение бизнес-планов.

Антон Степанов