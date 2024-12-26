Топ-менеджеры АПК-2024

IT-директор Место ФИО Компания Должность Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Усик Сергей Вячеславович ПАО «Абрау-Дюрсо» Директор по информационным технологиям 2 Беляев Владислав Михайлович ПАО «Группа Черкизово» Директор по информационным технологиям, член правления 3 Серяпин Павел Сергеевич ООО «УК РОСТ» Директор по ИТ 4 Меркулов Сергей Сергеевич ГК «Агроэко» Директор по информационным технологиям и цифровой трансформации Главный агроном Производство удобрений и средств защиты растений 1 Литвинцев Павел Алексеевич ООО «Агрис» Генеральный директор Рыбохозяйственный комплекс 1 Данильчук Юрий Анатольевич ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром» Главный рыбовод Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Прыткова Любовь Петровна ООО «АПХ ЭКО-культура» Директор производственного департамента—главный агроном 2 Стрелецкий Александр Михайлович ООО «Сибирская Нива» Главный агроном 3 Одинцова Анастасия Михайловна Экоферма «Клубника от Наташи» Главный агроном экофермы 4 Фещенко Егор Сергеевич ООО МЖК «Альва-фарм» Главный агроном 5 Спирин Сергей Алексеевич АО «Агрофирма Птицефабрика «Сеймовская»» Директор по производству 6 Медведев Андрей Евгеньевич ООО «ССЦ Золотой Початок — Павловский» Директор по растениеводству 7 Васильев Андрей Анатольевич ООО «Возрождение» Главный агроном 8 Богомолов Алексей Александрович АО «Птицефабрика Боровская» Главный агроном отдела управления по работе с доченими обществами 9 Выскубова Раиса Николаевна ООО «УК РОСТ» Заместитель директора по агротехнологиям 10 Дружук Александр Владимирович ПАО «Абрау-Дюрсо» Агроном-энтомолог 11 Шарко Руслан Алексеевич ГК «Агроэко» Директор по растениеводству 12 Тухфатуллов Рамиль Нургалиевич ООО «Чеботаевка» Главный агроном 13 Горохов Сергей Александрович АО «Племзавод Шойбулакский» Начальник цеха растениеводства 14 Оганесян Степан Керопович ООО МАНО Главный агроном 15 Новиков Руслан Валентинович АО «Новая Голландия» Главный агроном 16 Жебелевский Иван Борисович ООО «СП Ситниковское» Главный агроном 17 Мамонов Сергей Николаевич ООО «Амурагрокомплекс» Заместитель генерального директора—главный агроном 18 Гурнов Михаил Алексеевич ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Директор по животноводству Директор по логистике Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Субботин Евгений Викторович ПАО «Группа Черкизово» Директор по закупкам, логистике и поставкам, член правления 2 Фролов Иван Валерьевич ПАО «Абрау-Дюрсо» Директор по логистике 3 Михайлов Андрей Сергеевич ООО «Голд Грейн» Директор по логистике 4 Кармишина Екатерина Викторовна ГК «Агроэко» Директор департамента логистики 5 Рубанов Сергей Николаевич ООО «Торговый дом РОСТ» Директор по логистике Директор по маркетингу и/или коммуникациям Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Сулейманова Ирина Ягфаровна ООО «Азбука сыра» Руководитель департамента маркетинга 2 Василенко Юрий Владимирович ООО «Микпром» Руководитель отдела маркетинга и рекламы Производство удобрений и средств защиты растений 1 Романовская Анастасия Геннадьевна ООО «Листерра» Руководитель отдела маркетинга и экспорта Рыбохозяйственный комплекс 1 Королев Никита Михайлович ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром» Директор по маркетингу Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Обухова Юлия Владимировна ООО «Дербентская винодельческая компания» Директор по маркетингу 2 Закускин Александр Андреевич ООО «ССЦ Золотой Початок — Павловский» Директор департамента GR и стратегических коммуникаций 3 Дмитриев Василий Игоревич ПАО «Абрау-Дюрсо» Директор по маркетингу 4 Сиразетдинова Алина Сагитовна ООО «Дербентская винодельческая компания» Директор по коммуникациям 5 Соляник Василий Михайлович ООО «УК РОСТ» Директор по маркетингу 6 Новинкин Алексей Александрович ГК «Агроэко» Директор по связям с общественностью 7 Синицына Ирина Анатольевна ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Директор по коммуникациям Директор по персоналу Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Тепеницына Екатерина Владимировна АО «Новая Голландия» Директор по персоналу 2 Хайруллина Ольга Сергеевна ПАО «Группа Черкизово» Директор по персоналу и организационному развитию, член правления 3 Шакирова Оксана Викторовна ООО «УК Ростагро» Директор по персоналу 4 Васильева Ольга Алексеевна ООО «Амурагрокомплекс» Заместитель генерального директора по персоналу 5 Фёдорова Светлана Николаевна АО «Птицефабрика Боровская» Начальник отдела управления персоналом Сервис (услуги обучения, экскурсии, консультации) 1 Валуева Ольга Андреевна ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» Директор по персоналу Коммерческий директор / директор по развитию Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Кирьянова Татьяна Владимирова ООО «Азбука сыра» Начальник коммерческого департамента 2 Малов Роман Николаевич ОАО «Ядринмолоко» Коммерческий директор Производство удобрений и средств защиты растений 1 Григорьев Виктор Викторович АО «Фирма Август» Директор по взаимодействию с органами государственной власти Рыбохозяйственный комплекс 1 Соломатина Елена Борисовна ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром» Коммерческий директор 2 Оксаниченко Ирина Владимировна АО «Кала-Ранта» Коммерческий директор Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Иванцов Александр Михайлович АО «Агрофирма Птицефабрика «Сеймовская» Директор по коммерции 2 Гарниш Оксана Валентиновна ООО «Торговый дом РОСТ» Директор торгового дома 3 Заков Олег Леонидович ПАО «Группа Черкизово» Директор по продажам и маркетингу, член правления 4 Бочарова Мария Сергеевна ООО «АПХ ЭКО-культура» Первый вице-президент 5 Королюк Ольга Николаевна АО «Птицефабрика Комсомольская» Коммерческий директор 6 Алексеев Дмитрий Игоревич ГК «Агроэко» Коммерческий директор 7 Мамаев Ренат Римович АО «ХК Чистополье» Учредитель 8 Гончаров Денис Викторович ООО «Гранолюкс» Исполнительный директор 9 Петько Олег Юрьевич ПАО «Абрау-Дюрсо» Коммерческий директор Руководитель предприятия Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Вильгоцкий Александр Николаевич ОАО «Сыродел» Генеральный директор 2 Ломакина Ольга Геннадьевна ООО «Агрофирма» Генеральный директор 3 Чувакин Михаил Владимирович ООО «Роял Кейк» Генеральный директор 4 Альпет Алексей Владимирович ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» Учредитель 5 Соколова Наталья Александровна ООО Фирма «Торговый дом Ярмарка» Генеральный директор 6 Володарский Никита Алексеевич АО «Серовский гормолзавод» Управляющий 7 Фатыхов Алексей Ринатович ООО «Азбука сыра» Генеральный директор 8 Чувакин Михаил Владимирович ООО «Роял Кейк» Генеральный директор 9 Черных Сергей Иванович ЗАО «Сернурский сырзавод» Руководитель 10 Злобин Алексей Сергеевич ОАО «Янтарь» Генеральный директор 11 Попов Владислав Юрьевич ООО «Вурнарский мясокомбинат» Директор 12 Белоусов Евгений Вячеславович ООО ЯРСК Генеральный директор 13 Шармазанов Виталий Шаликоевич ООО «Компания Витал Продукт» Генеральный директор 14 Говорин Василий Валерьевич ООО «Саянский бройлер» Директор обособленного подразделения «Иркутское» 15 Куделя Владимир Владимирович ООО «Деревенское молочко» Директор Производство удобрений и средств защиты растений 1 Вовк Андрей Михайлович ООО «ФосАгро-Регион» Генеральный директор Рыбохозяйственный комплекс 1 Миронова Светлана Игоревна ООО «Рыба Заполярья» Генеральный директор 2 Литвиненко Александр Яковлевич ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Генеральный директор Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Шулыгин Петр Валентинович ООО «Возрождение» Руководитель предприятия 2 Пономарев Владимир Сергеевич ООО «СП Ситниковское» Директор 3 Кошилов Михаил Анатольевич ООО «СП Голышмановское» Директор 4 Нейфельд Юрий Рудольфович ООО «Заводоуковский элеватор» Генеральный директор 5 Несват Евгений Георгиевич АО «Птицефабрика Боровская» Начальник отдела управления делами 6 Муленкова Тамара Борисовна ООО «НК Лотос» Генеральный директор 7 Фомин Евгений Викторович ООО «Хлебинка» Директор 8 Жибуль Андрей Николаевич ООО «Ставропольский бройлер» Генеральный директор 9 Рудаков Александр Сергеевич ООО «АПХ ЭКО-культура» Президент 10 Толмачева Ирина Геннадьевна ООО «ПсковАгроИнвест» Генеральный директор 11 Хабибуллин Олег Вахалиевич ООО «Агропромышленный комплекс имени Ленина» Управляющий 12 Идиатуллин Хасиятулла Семигуллович ООО АСК Генеральный директор 13 Тунева Ольга Валерьевна ООО «Агрофирма Победа» Директор 14 Сверчков Алексей Вадимович ФКП «Курская биофабрика» Временно исполняющий обязанности директора 15 Романовский Александр Ростиславович ООО «Саянский бройлер» Генеральный директор 16 Седов Леонид Константинович АО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская»» Президент 17 Вяткина Любовь Павловна ООО «Новопышминское» Генеральный директор 18 Ткачев Алексей Иванович ООО «Мерси трейд» Управляющий 19 Широнин Николай Леонидович ООО «СХП Дружба» Директор 20 Топчиева Айгуль Хармановна ООО «Агросервис» Директор 21 Гехт Марк Андреевич ООО «Русид» Генеральный директор, управляющий партнер 22 Романовская Кристина Федоровна ООО «ПХ Лазаревское» Глава агрохолдинга 23 Аникьев Андрей Анатольевич КХ Аникьева А. В. Глава хозяйства 24 Недужко Андрей Михайлович АО «Агрохолдинг Степь» Генеральный директор 25 Казаков Александр Александрович СХПК «Присухонское» Председатель 26 Кряков Александр Владимирович ООО «Авангард» Директор 27 Хохряков Анатолий Григорьевич АО «Ошмес» Генеральный директор 28 Абелян Юрий Абелович ООО «Агат-А» Директор 29 Ключкин Олег Анатольевич ООО «Заря» Директор 30 Демидов Юрий Алексеевич ООО «Мордово» Генеральный директор 31 Минич Владимир Адамович СППК «Загорское» Собственник и руководитель 32 Федоровский Александр Владимирович СПК «Левочский» Председатель правления 33 Комелин Алексей Михайлович АО «Племзавод Шойбулакский» Директор 34 Корюкин Сергей Александрович ООО «Агрофирма Русское поле» Руководитель 35 Маслов Владимир Васильевич ГК «Агроэко» Председатель совета директоров 36 Сидоров Алексей Ильич ООО «СХ Наследие» Директор 37 Омаров Эмиль Омарович ООО «Дербентская винодельческая компания» Генеральный директор 38 Шевелева Ирина Васильевна КФХ Шевелева Ирина Васильевна Глава КФХ 39 Шакуров Руслан Рустамович ООО «Агропромышленная компания» Директор 40 Кияткин Евгений Сергеевич ООО «АГРОЭКО-ЮГ» Директор мясоперерабатывающего предприятия 41 Демидова Светлана Викторовна АО «Новая Голландия» Генеральный директор 42 Ефремов Александр Владимирович ГК «Доброфлот» Управляющий ГК 43 Махиянов Разим Загидович ООО «СХП Нерал-Матрикс» Генеральный директор 44 Шевелев Борис Константинович ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром» Генеральный директор 45 Малышев Артем Юрьевич АО НСА Генеральный директор 46 Новиков Аркадий Арсентьевич СХПК СХА «Колхоз Первое Мая» Руководитель 47 Никитин Андрей Иванович ООО «СХП Северный сад» Директор 48 Ивочкин Максим Викторович ООО «Амурагрокомплекс» Исполнительный директор 49 Святогоров Александр Васильевич ООО «Искра» Руководитель предприятия 50 Батыршин Наиль Валиевич ООО «СХП Нерал-Чишмы» Директор 51 Одинцов Артем Аркадьевич Экоферма «Клубника от Наташи» Руководитель экофермы 52 Апанасевич Михаил Петрович ООО «ДМ-Агро» Директор 53 Баркова Жанна Николаевна ООО «Востокинвест» Генеральный директор Финансовый директор Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Мамалаев Вагид Александрович ООО «Айсберри-ФМ» Финансовый директор 2 Васильева Татьяна Андреевна АО «Пермский мукомольный завод» Заместитель генерального директора по экономике и финансам 3 Алексашин Алексей Эдуардович ЗАО «Ренна-Холдинг» Финансовый директор 4 Яновская Надежда Юрьевна АО «Пятигорский хлебокомбинат» Финансовый директор 5 Кумановский Андрей Владимирович ООО «УК Благо» Руководель корпоративных финансов 6 Аверкивева Елена Валерьевна ООО «Новопышминское» Главный бухгалтер 7 Пирюгин Николай Сергеевич ООО ФФБ Финансовый директор Производство агротехники 1 Мацаков Дмитрий Викторович ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш» Директор по экономике Рыбохозяйственный комплекс 1 Кудрявцева Ирина Владимировна ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром» Финансовый директор 2 Рахманова Светлана Николаевна ООО «РТФ Диана» Главный бухгалтер Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Шацких Елена Николаевна ГК «Агроэко» Финансовый директор 2 Копытова Ольга Александровна ООО «Саянский бройлер» Заместитель генерального директора по экономике и финансам 3 Соболева Елена Евгеньевна АО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская»» Директор по экономике и финансам 4 Михайлова Людмила Ильинична ПАО «Группа Черкизово» Финансовый директор, член правления 5 Дегтярева Елена Владимировна АО «Птицефабрика Боровская» Финансовый директор 6 Куприянова Оксана Геннадьевна АО «ППЗ Хабаровский» Главный бухгалтер 7 Шеховцов Геннадий Викторович ООО «Северная Нива Татарстан» Первый заместитель регионального директора 8 Лежнина Лариса Геннадьевна АО «Племзавод Шойбулакский» Заместитель директора по финансам 9 Хозяшева Анна Игоревна ООО «Мерси трейд» Финансовый директор 10 Бузаева Анастасия Вячеславовна ООО «Аграрное объединение Автотрак» Финансовый директор 11 Петросьянц Софья Борисовна АО «Новая Голландия» Финансовый директор 12 Лапшин Савва Сергеевич ООО «НК Лотос» Финансовый директор 13 Хорохордин Денис Николаевич ООО «УК Продимекс Агро» Финансовый директор 14 Дорошенко Елена Владимировна ООО «Племзавод Бугры» Финансовый директор 15 Сергиенко Андрей Владимирович ООО «Агро-Инвест» Финансовый директор Инноваторы научных разработок. Специальная номинация 1 Барышников Николай Владимирович ООО «АПХ ЭКО-культура» Директор департамента инновационных разработок 2 Захарова Жанна Романовна ИП ГКФХ Алыева Надежда Александровна Инноватор научных разработок 3 Роговцев Алексей Владимирович ПАО МТС Руководитель департамента «Геосервисы» 4 Букин Андрей Николаевич Общественный благотворительный фонд «Природа и дети» Председатель 5 Шмелев Михаил Сергеевич СПОТРК «Горизонт» Председатель совета 6 Гречаный Александр Николаевич ООО «Управляющая компания Агрохолдинг «Белозорие»» Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти Лидеры агрообразования. Специальная номинация 1 Мусьял Александр Вячеславович ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет им И. И. Иванова» Ректор 2 Жидков Сергей Александрович ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет И. о. ректора 3 Исайчев Виталий Александрович ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина» Ректор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 4 Брацихин Андрей Александрович ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный аграрный университет» Ректор 5 Садов Артем Александрович ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» Доцент кафедры «Технологические и транспортные машины», заместитель декана по научной работе 6 Малиновская Екатерина Евгеньевна ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ» Ректор 7 Черепанова Ольга Васильевна ФГУП ВО «Алтайский государственный аграрный университет» Доцент 8 Харлап Светлана Юрьевна ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» Декан факультета среднего профессионального образования 9 Янкин Сергей Алексеевич ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Директор 10 Мураев Александр Николаевич ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» Директор 11 Мигулев Павел Иванович ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА» Ректор Молодые руководители АПК. Специальная номинация 1 Момотова Анна Васильевна СППССОК «Вятское фермерство» Председатель 2 Гильмуллин Федор Александрович ООО «Лазаревское Тех» Генеральный директор 3 Корелов Александр Евгеньевич ООО «Агроальянс Инвест» Директор 4 Галанин Александр Юрьевич ООО «Кольцовское» Заместитель директора 5 Дзевульский Александр Александрович АО «Губкинагроснаб» Директор 6 Шершаков Павел Игоревич ООО «АПК «Ресурс» Директор 7 Доставалов Егор Александрович Экоферма «Гусиная Столица» Глава КФХ 8 Кузнецов Олег Олегович ООО «АПП Грешнево» Управляющий 9 Филинков Иван Владимирович ИП Филинков Иван Владимирович Глава КФХ 10 Клещев Евгений Владимирович ИП Глава КФХ Клещев Евгений Владимирович Глава КФХ Фермеры и предприниматели. Специальная номинация 1 Маслов Евгений Викторович ООО «ЭкоХлеб» Учредитель компании 2 Федоренко Николай Владимирович ИП Федоренко Н. В. Руководитель 3 Лиханова Вера Петровна КФХ Лиханова Вера Петровна Глава КФХ 4 Хвесюк Юлия Николаевна КФХ «Наша Ягодка» Глава КФХ 5 Одинцов Артем Аркадьевич Экоферма «Клубника от Наташи» Руководитель экофермы 6 Сегаль Ольга Георгиевна «Григорьевские сады» Управляющий плодово-ягодными садами 7 Чуев Виталий Александрович Глава КФХ Чуев Виталий Александрович Руководитель развития 8 Щепетьев Алексей Иванович Био-Хутор Петровский Руководитель предприятия 9 Шкляева Ольга Виталиевна Ассоциация фермеров Удмуртской Республики Руководитель 10 Берстенев Валерий Анатольевич ИП К(Ф)Х Берстенев В. А. Глава КФХ 11 Савчиц Мария Юрьевна ИП К(Ф)Х Савчиц Мария Юрьевна Руководитель 12 Сурначёв Евгений Евгеньевич Дивеевская сыроварня Евгения Сурначева Глава КФХ 13 Варнина Анастасия Викторовна Семейная ягодная ферма «БерриДомой» Руководитель 14 Кабанов Георгий Алексеевич ИП КФХ Кабанов Георгий Алексеевич Глава 15 Немыкин Вадим Андреевич КФХ Немыкин Вадим Андреевич Глава КФХ 16 Фучкина Любовь Ивановна ИП КФХ Фучкина Любовь Ивановна Глава КФХ 17 Шарстук Александр Геннадьевич КФХ Шарстук А. Г. Глава КФХ 18 Кочкин Александр Александрович ИП КФХ Кочкин Александр Александрович Глава хозяйства 19 Ляшенко Сергей Николаевич КФХ Ляшенко Сергей Николаевич Глава КФХ 20 Лаптева Мария Андреевна ИП ГКФХ Лаптева МА Глава КФХ 21 Васильев Михаил Сергеевич «Лавка Кузюка» Директор 22 Попова Анна Александровна ИП ГКФХ Попова Анна Александровна Глава КФХ 23 Жежель Наталья Николаевна КФХ Жежель Наталья Николаевна Глава КФХ 24 Суворов Николай Александрович КФХ Суворов Николай Александрович Глава КФХ 25 Павлюк Денис Петрович ИП ГКФХ Павлюк Д. П. Председатель 26 Ганюта Ольга Владимировна ООО «Группа компаний Агроальянс» Директор 27 Голичков Владимир Александрович ИП ГКФХ Голичков В. А. Глава КФХ 28 Драп Иван Иванович ИП КФХ Драп Иван Иванович Глава КФХ 29 Минеев Олег Владимирович КФХ Минеев Олег Владимирович Глава КФХ 30 Лысак Михаил Николаевич ИП ГКФХ Лысак Михаил Николаевич Руководитель 31 Васичев Сергей Иванович КФХ Васичев Сергей Иванович Глава КФХ 32 Баранов Александр Юрьевич КФХ Баранов Александр Юрьевич Глава КФХ 33 Белоусов Андрей Матвеевич ИП КФХ Белоусов Андрей Матвеевич Глава КФХ 34 Отляков Валерий Петрович ИП КФХ Отляков Валерий Петрович Глава КФХ 35 Голубева Ирина Ивановна «Тут жмут Сыродавленное масло» Руководитель 36 Башкова Лилия Александровна СПССПК «Сыроварня Котельниково» Председатель 37 Ефименко Роман Петрович КФХ Ефименко Роман Петрович Руководитель 38 Гречищев Сергей Александрович КФХ Гречищев Сергей Александрович Глава 39 Зайцев Юрий Александрович ИП Зайцев Юрий Александрович Индивидуальный предприниматель 40 Рыбальченко Максим Олегович ИП Рыбальченко М. О. Руководитель предприятия 41 Козлова Екатерина Викторовна ИП Козлова Е.В. Директор 42 Туманов Антон Александрович ГКФХ Туманов Антон Александрович Глава КФХ 43 Максимова Лариса Вадимовна ИП Максимова Лариса Вадимовна Директор 44 Толстых Игорь Александрович КФХ Толстых Игорь Александрович Глава КФХ 45 Плохих Анастасия Викторовна КФХ Плохих Анастасия Викторовна. Глава КФХ 46 Березнюк Илья Александрович Agro and Food Communications Управляющий партнер 47 Максимов Александр Владимирович ИП Максимов А. В. Директор 48 Зубкова Елена Юрьевна ИП Зубкова Елена Юрьевна Индивидуальный предприниматель 49 Дамчеев Байгалма Зориктуевна ИП ГК(Ф)Х Дамчеева Байгалма Зориктуевна Глава 50 Казарян Бенямин Климентович ИП Казарян Бенямин Климентович Руководитель 51 Литвинов Владимир Владимирович КФХ Литвинов Владимир Владимирович Глава КФХ 52 Лисицын Андрей Григорьевич КФХ Лисицын Андрей Григорьевич Руководитель