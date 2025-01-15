Продовольственный сувенир

Стоимость сосисок на полках московского супермаркета — то, что запомнилось вице-спикеру парламента Словакии Андрею Данко во время его визита в Москву, «139 руб., что примерно равно €1,40, за эту огромную пачку! Это то, что я бы взял с собой домой». Своими впечатлениями от посещения торгцентра «Авиапарк» политик поделился в социальных сетях. Российским гражданам жанр сразу напомнил годичной давности визит в Москву американского журналиста Такера Карлсона. Он тоже провел закупку в Auchan, заметив: в США та же корзина обошлась бы ему в четыре раза дороже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Посещение публичными интуристами российской розницы становится традицией, и, возможно, части аудитории жанр покажется интересным. Весной 2022 года у многих российских потребителей возникали реальные опасения относительно наличия на полках магазинов тех или иных продуктов. Апробируемый сейчас жанр «шопинг-тревела» можно также можно считать элементом создания позитивного имиджа России за рубежом, где простые люди иногда считают, что из-за санкций наша потребительская корзина заметно обеднела.

Иначе подобные ролики могут восприниматься производителями продуктов питания. Одним из аспектов, также вызвавших восхищение господина Данко, стал широкий ассортимент сливочного масла. «Любимые мои, тут, наверное, шесть метров полок! Смотрите, тут 50 видов масла»,— рассказывает он зрителям видео. Подорожав за прошлый год более чем на 35%, именно этот продукт стал поводом к многочисленным заявлениям российских властей и их встречам с бизнесом. Основной их смысл сводился к необходимости удержания цен и сохранению разнообразия ассортимента.

Так, едва приостановив поставки сливочного масла под брендом «Простоквашино» из-за экономических соображений, Health & Nutrition буквально через месяц заявила о планах их восстановить. В регионах тема остается острой. Минсельхоз Новосибирской области 14 января сообщил о намерении временно заморозить цены на сливочное масло: чиновники уже подписали соглашение с производителями. Вопросами могут задаться и потребители, привыкшие смотреть чуть дальше прилавка московского супермаркета. Конъюнктура вряд ли способствует снижению цен. Сказываются и постоянные неурожаи — из-за климатических изменений засухи все чаще резко сменяются заморозками и дождями, инфляционные и транспортные издержки растут, а доступность привычного зарубежного семенного материала сокращается. Да и не все продовольственные товары возможно импортозаместить: с кофе, какао или пальмовым маслом возникают сложности. Так что высоким зарубежным гостям, возможно, имеет смысл посетить какие-то еще магазины, кроме столичных.