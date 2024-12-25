274 миллиарда рублей составил объем выдачи ипотеки в ноябре, сообщил ЦБ. По сравнению с октябрем, когда было выдано кредитов на 367 млрд руб., показатель сократился на 25%, а по сравнению с ноябрем 2023 года — на 60% (против 726 млрд руб.). Выдача рыночной ипотеки за месяц сократилась на 40% из-за высоких ставок — со 119 млрд руб. в октябре до 71 млрд руб. в ноябре, а льготной ипотеки — на 18% (с 248 млрд руб. до 203 млрд руб.). По самой массовой «Семейной ипотеке» под 6% было выдано на 12% меньше кредитов из-за временного исчерпания лимитов. По прогнозу ДОМ.РФ, по итогам года будет выдано около 4,9 трлн руб. ипотечных кредитов, что на 35% ниже, чем в 2023 году.