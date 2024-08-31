Цифровой рубль расширяет горизонт

ЦБ объявил о начале второго этапа пилотирования цифрового рубля: существенно увеличится количество клиентов, совершающих трансакции с новым типом валюты, а также добавится пара новых типов операций. Участники рынка отмечают, что, учитывая отсутствие расширения числа банков в пилоте, которое ранее анонсировал ЦБ, это связано с возможными проблемами в процессе тестирования или дороговизной подключения новых банков к проекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пятницу, 30 августа, Банк России объявил, что с 1 сентября стартует второй этап пилота цифрового рубля. В рамках него будет существенно расширен круг участников: количество физлиц вырастет с 600 до 9 тыс. человек, а юрлиц — с 22 до 1,2 тыс. Расширится и функционал операций: к ним добавятся переводы между юрлицами и оплата по динамическому QR-коду.

А вот анонсированного ранее расширения числа банков, участвующих во втором этапе пилота, не произошло.

Ранее ЦБ объявлял о том, что еще 19 банков готовы к нему присоединиться, но с новыми задачами будут справляться все те же 12 банков, которые были на первом этапе.

Банки—участники пилота утверждают, что готовы к увеличению количества клиентов, совершающих операции с цифровым рублем. Так, по словам зампреда правления банка «Дом.РФ» Николая Козака, на текущий момент инфраструктура банка полностью готова к дальнейшему масштабированию пилота. «Ключевая задача, над которой ведется работа сейчас,— выполнение необходимых требований по информбезопасности, включая настройку защищенных каналов связи для проведения операций»,— говорит он. В свою очередь, директор по инновациям банка «Синара» Виталий Копысов отмечает, что благодаря масштабированию проекта банки смогут более качественно проверить текущий функционал на платформе цифрового рубля и работоспособность архитектуры финансового посредника, увеличив количество торгово-сервисных предприятий, которые принимают цифровой рубль, и количество участников—физических лиц, совершающих операции. «Операции будут добавляться по мере внедрения новых сервисов. Вряд ли нагрузка на банки возрастет, учитывая успешные операции по универсальному QR-коду, который в будущем будет использоваться и для цифрового рубля»,— рассказал Виталий Копысов.

Эксперты обращают внимание, что полноценно вторым этапом пилота цифрового рубля добавление двух новых операций и расширение количества клиентов назвать сложно.

Это все равно трансакции со счета на счет, хотя с точки зрения потребительского функционала это существенное расширение. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Витор Достов также отметил, что невключение новых банков в пилот может быть связано с тем, что это требует от них существенных затрат. «Не все банки готовы инвестировать на пилотной стадии, да и в связи с закрытым характером проекта большинство игроков предпочтут подождать до промышленной стадии»,— говорит он.

В свою очередь, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что отсутствие новых банков в пилоте может свидетельствовать о том, что существуют нерешенные глобальные проблемы, из-за которых то ли регулятор не может увеличить количество участвующих в пилоте банков, то ли сами банки не готовы подключаться к пилоту в его нынешнем формате.

Кроме того, он обратил внимание на то, что ЦБ неоднократно говорил о конкуренции в работе с цифровым рублем, которую банкам могут составить небанковские поставщики платежных услуг (НППУ). «Теоретически это действительно может случиться. Развитие таких НППУ — это мировой тренд, к тому же у них ниже издержки, более мягкое регулирование, так что они могут предложить клиентам более выгодные условия работы: ниже комиссии, более гибкое реагирование на запросы клиентов»,— говорит Алексей Войлуков. Однако, по его мнению, переоценивать эту угрозу пока не стоит. «Во-первых, самих НППУ на российском рынке пока не существует, даже закон о них еще не принят, он только внесен и не прошел даже первое чтение, а во-вторых, банки наверняка будут лоббировать ужесточение регулирования для НППУ»,— заключает эксперт.

Максим Буйлов