Актера Евгения Косырева госпитализировали перед спектаклем

Актер Евгений Косырев был госпитализирован перед спектаклем «Утиная охота» в Государственном театре имени Вахтангова. Об этом ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.

По его словам, Евгений Косырев приехал в театр заранее, но почувствовал себя плохо и был экстренно доставлен в больницу. Согласно данным РЕН ТВ, врачи диагностировали у Евгения Косырева проблемы с печенью и брюшной полостью. Роль Кушака, которую актер должен был сыграть в постановке, исполнил режиссер Аскар Галимов.

Евгений Косырев родился 30 января 1974 года. В 2003 году окончил Театральный институт имени Щукина и вскоре присоединился к труппе Государственного театра имени Вахтангова.