Семейный конфликт входит в корпорацию

Ведущая компания российского геофизического сервиса — АО «Башнефтегеофизика» — столкнулась с корпоративным конфликтом. Акционеры, связанные помимо бизнеса родственными отношениями, пытаются увеличить контроль над компанией. В арбитражный суд Башкирии поданы встречные иски от членов семьи Адиевых. Участники конфликта спор не комментируют. Юристы полагают, что судебные тяжбы могут повлиять на операционную деятельность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд разберется в семейном конфликте

Арбитражный суд разберется в семейном конфликте



Семейный конфликт совладельцев группы компаний «Башнефтегеофизика» вырос до масштабов корпоративного. Контролирующий компанию Явдат Адиев пытается лишить руководящей должности сына Рустема. С этим не согласна и намерена бороться некто Ольга Адиева (возглавляет частный учебно-научный центр «Геофизика»), вероятно, невестка Адиева-старшего и супруга его сына. Арбитражному суду Башкирии предстоит разобраться в правомерности взаимных претензий родственников.

«Башнефтегеофизика» — группа компаний геофизического сервиса и приборостроения. Уставный капитал в прошлом году составлял 26,9 млн руб. Выручка в 2023 году составила 24,7 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб. В 2024 году компания планировала рост выручки. Явдат Адиев возглавляет совет директоров, его сыновья Рустем и Азат входят в его состав, следует из отчета компании за 2023 год.

Рустем Адиев руководит «Башнефтегеофизикой» с марта 2013 года. В августе 2022 года награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в мае 2023 года — орденом Салавата Юлаева за поддержку СВО.

Разбирательство госпожа Адиева инициировала в ноябре, подав в суд заявление, в котором просила принять предварительные обеспечительные меры в защиту своих интересов до предъявления иска к акционерному обществу «Башнефтегеофизика», Явдату Адиеву, подконтрольным ему компаниям «Геосейсервис» (доля 66,2%) и «Геоинкон» (70%). Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление, 3 декабря Ольга Адиева подала иск к ответчикам.

Поводом для спора стало уведомление о назначенном на 2 декабря, по инициативе Явдата Адиева, внеочередном заседании совета директоров, на котором планировалось рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора с генеральным директором «Башнефтегеофизики» Рустемом Адиевым. При этом, отмечается в определении суда, Авдиевым-старшим на роль топ-менеджера предложена собственная кандидатура.

По мнению истца, такое решение было бы незаконным и противоречило интересам АО «Башнефтегеофизика» и акционеров. Она отмечала, что Явдат Адиев хочет отставки сына из-за внутреннего семейного конфликта с ним.

Заявительница отмечает, что Адиев-младший руководит компанией с 2013 года и нареканий в отношении него нет, а для расторжения договора с топ-менеджером они требуются. Между тем мотивы досрочного прекращения полномочий действующего генерального директора публично не раскрыты, указывает госпожа Адиева.

Кроме этого в заявлении говорится, что положение компании запрещает председателю совета директоров руководить компанией, как и генеральный директор не может одновременно председательствовать в совете директоров. Госпожа Адиева также полагает, что Явдат Адиев и его средний сын Азат не могут голосовать за отставку топ-менеджера, так как они родственники и заинтересованные лица.

По мнению заявительницы, действия Явдата Адиева направлены на «узурпацию корпоративного контроля в обществе, что явно влечет дестабилизацию деятельности АО «Башнефтегеофизика», может повлечь причинение вреда обществу». Такое поведение, считает истица, позволяет ей инициировать спор об исключении из состава акционеров «Башнефтегеофизики» подконтрольных Адиеву-старшему ООО «Геоинкон» (доля акций составляет 12,76%) и ООО «Геосейсервис» (доля акций составляет 19,89%).

13 декабря Явдат Адиев подал встречный иск об исключении из состава акционеров «Башнефтегеофизики» госпожи Адиевой, затем попросил суд принять обеспечительные меры, наложив арест на принадлежащие ответчику акции компании и отстранив Рустема Адиева от исполнения обязанностей генерального директора. Истец отмечал, что госпожа Адиева может до решения суда продать акции «своим сателлитам для продолжения злонамеренных действий против общества», и тогда в случае удовлетворения иска исполнение судебного акта станет невозможным.

Суд счел первое требование несоразмерным. Отстранять топ-менеджера он не стал, указав, что такая обеспечительная мера не предусмотрена законодательством, а кроме того, обеспечительные меры не должны мешать деятельности общества.

Получить комментарий Ольги Адиевой вчера не удалось — в возглавляемом ей учреждении повесили трубку, а затем перестали отвечать на звонки.

В пресс-службе «Башнефтегеофизики» на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин отмечает, что конфликт акционеров повлияет на деятельность компании.

«В рамках этого дела, например, уже наложены ограничения на деятельность совета директоров. Корпоративный спор влияет и на деятельность генерального директора, которого пытаются заменить. В процессе такого корпоративного конфликта общество вряд ли сможет проводить некоторые сделки, которые требуют одобрения либо совета директоров, либо акционеров общества. Естественно, это влияет на финансовое положение компании»,— прокомментировал он. При рассмотрении такого спора истцам придется доказывать, что оппонент причинил существенный вред обществу, «это значит, что на обозрение может выйти вся подноготная деятельности как акционера, так и самого общества», добавляет эксперт.

«С учетом сложившейся практики по корпоративным и семейным спорам, можно предположить, что речь, вероятно, идет о разделе бизнес-активов»,— полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Компания — заметный игрок на рынке геофизических услуг, и подобные конфликты могут оказать определенное влияние на ее операционную деятельность, считает он.

«В первую очередь это может затронуть процесс принятия стратегических решений, особенно если речь идет о крупном пакете акций. Временная неопределенность в структуре собственности может привести к задержкам в реализации инвестиционных проектов и заключении долгосрочных контрактов. Наиболее благоприятным вариантом развития событий было бы достижение мирового соглашения, что позволило бы минимизировать репутационные риски для компаний и сохранить стабильность операционной деятельности. Однако учитывая практику подобных споров, наиболее реалистичным сценарием представляется длительное судебное разбирательство с возможными обеспечительными мерами в виде запрета на отчуждение спорных активов. В этом случае компаниям придется адаптировать свою деятельность к работе в условиях корпоративной неопределенности»,— прогнозирует он.

Наталья Балыкова