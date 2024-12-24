С начала 2022 года МККК предоставил данные о пропавших без вести 10,5 тыс. семей

Глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии Борис Мишель рассказал «Ъ», что Центральное агентство по розыску организации проинформировало 10,5 тыс. российских и украинских семей об участи пропавших без вести родственников. Речь идет о военных и мирных жителях, пропавших в результате боевых действий с обеих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Мишель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Борис Мишель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Мишель отметил, что с февраля 2022 года сотрудники МККК посетили 4,7 тыс. российских и украинских военнопленных. «В ходе посещений мы можем предоставить военнопленным и интернированным гражданским лицам возможность отправить короткие сообщения своим семьям. В свою очередь, члены семей могут отправлять ответы, восстанавливая связь с близкими»,— пояснил глава делегации. Речь идет в основном об устных сообщениях, которые сотрудники МККК записывают в ходе общения с военнопленными, а затем передают их родственникам и наоборот. С начала боевых действий МККК удалось передать военнопленным 9,2 тыс. письменных и устных сообщений от членов семей.

Последний раз МККК сообщал о передаче посылок российским и украинским военнопленным 20 декабря. Тогда омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец при содействии МККК обменялись посылками на территории Белоруссии — каждая из сторон передала пленным по 1,5 тыс. свертков от родственников. В посылках в том числе была передана теплая одежда и вещи первой необходимости. В тот же день российская и украинская стороны провели обмен телами военнослужащих — Россия вернула 42 тела своих погибших военных, Украина — 503.

Подробности — в интервью Бориса Мишеля «Ъ».