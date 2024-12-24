Минтранс: затонувшие танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории

Министерство транспорта РФ сделало официальное заявление относительно крушения 15 декабря в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут.

«В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории,— говорится в официальном Telegram-канале ведомства.— Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом».

В результате крушения танкеров один моряк погиб. Капитана «Волгонефть-212» отправили в СИЗО, капитана «Волгонефть-239» — под домашний арест. Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Спасатели и волонтеры Анапы, Темрюкского района и Крыма уже больше недели ведут круглосуточные работы по очистке пляжа и спасению водоплавающих птиц и китообразных.

В заявлении Минтранса РФ также говорится, что с момента аварии на предмет загрязнения обследовано более 170 кв. км акватории. «Устраняя загрязнения выявленных участков, суда подведомственного Росморречфлоту ФГБУ "Морспасслужба" очистили от мазута свыше 24,3 тыс. кв. м», — уточнили в ведомстве. Там привели детали мероприятий по очистке: фрагменты мазута локализуют с помощью бонов и собирают инструментами и специализированными судами, радужную пленку на воде обрабатывают сорбентом. «Для ликвидации нефтепродуктов использовано 2705 кг нейтрализующего вещества. В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов»,— отчитались представители Минтранса.

О том, как корреспондент «Ъ» вместе с волонтерами чистил пляж и отмывал птиц от мазута,— в материале «В Черном море, в черной пене».

Иван Тяжлов