Памятные и предстоящие
Календарь важных дат и событий 2025 года
Инаугурация Дональда Трампа, парламентские выборы в Германии, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и другие события наступающего года.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Январь
5 января — церемония вручения премии «Золотой глобус»
12–26 января — Открытый чемпионат Австралии по теннису
20 января — инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа
20–24 января — Всемирный экономический форум в Давосе
26 января — выборы президента Белоруссии
27 января — 80-летие полного снятия блокады Ленинграда
Февраль
2 февраля — церемония вручения музыкальной премии Grammy
9 февраля — финальный матч Американской национальной футбольной лиги (Супербоул)
13–23 февраля — 75-й Берлинский кинофестиваль
14 февраля — первое в году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке
15 февраля — досрочные выборы президента Абхазии
16 февраля — церемония вручения премии BAFTA
23 февраля — парламентские выборы в Германии
28 февраля — возобновление сезона в Российской премьер-лиге по футболу
Март
2 марта — церемония вручения премии «Оскар»
18 марта — 60 лет со дня первого выхода человека (Алексея Леонова) в открытый космос
Апрель
13 апреля — открытие Всемирной выставки (ЭКСПО-2025) в Осаке
17–24 апреля — Московский международный кинофестиваль
Май
9 мая — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
9–25 мая — чемпионат мира по хоккею с шайбой в Швеции и Дании
13–24 мая — Каннский кинофестиваль
17 мая — финал музыкального конкурса «Евровидение»
19–21 мая — XIII Петербургский международный юридический форум
25–27 мая — Кавказский инвестиционный форум
25 мая – 8 июня — Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros
31 мая — финал Лиги чемпионов UEFA в Мюнхене
Июнь
Июнь — Игры стран БРИКС в Бразилии
Июнь — саммит G7 в Канаде
1 июня — суперфинал Кубка России по футболу
18–21 июня — Петербургский международный экономический форум
24–26 июня — саммит НАТО в Гааге
30 июня — 13 июля — Уимблдонский теннисный турнир
Июль
7–10 июля — международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге
16–27 июля — летняя Универсиада в Германии
23–27 июля — международный фестиваль ComicCon в Сан-Диего
Август
25 августа — 7 сентября — Открытый чемпионат США (US Open) по теннису в Нью-Йорке
Сентябрь
3–6 сентября — Восточный экономический форум во Владивостоке
14 сентября — единый день голосования в России
Октябрь
10 октября — саммит СНГ в Душанбе
15–17 октября — «Российская энергетическая неделя» в Москве
Ноябрь
26–28 ноября — Конгресс молодых ученых на территории «Сириуса»
Декабрь
10 декабря — церемония вручения Нобелевских премий