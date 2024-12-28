Памятные и предстоящие

Инаугурация Дональда Трампа, парламентские выборы в Германии, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и другие события наступающего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Январь

5 января — церемония вручения премии «Золотой глобус»

12–26 января — Открытый чемпионат Австралии по теннису

20 января — инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа

20–24 января — Всемирный экономический форум в Давосе

26 января — выборы президента Белоруссии

27 января — 80-летие полного снятия блокады Ленинграда

Февраль

2 февраля — церемония вручения музыкальной премии Grammy

9 февраля — финальный матч Американской национальной футбольной лиги (Супербоул)

13–23 февраля — 75-й Берлинский кинофестиваль

14 февраля — первое в году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке

15 февраля — досрочные выборы президента Абхазии

16 февраля — церемония вручения премии BAFTA

23 февраля — парламентские выборы в Германии

28 февраля — возобновление сезона в Российской премьер-лиге по футболу

Март

2 марта — церемония вручения премии «Оскар»

18 марта — 60 лет со дня первого выхода человека (Алексея Леонова) в открытый космос

Апрель

13 апреля — открытие Всемирной выставки (ЭКСПО-2025) в Осаке

17–24 апреля — Московский международный кинофестиваль

Май

9 мая — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

9–25 мая — чемпионат мира по хоккею с шайбой в Швеции и Дании

13–24 мая — Каннский кинофестиваль

17 мая — финал музыкального конкурса «Евровидение»

19–21 мая — XIII Петербургский международный юридический форум

25–27 мая — Кавказский инвестиционный форум

25 мая – 8 июня — Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros

31 мая — финал Лиги чемпионов UEFA в Мюнхене

Июнь

Июнь — Игры стран БРИКС в Бразилии

Июнь — саммит G7 в Канаде

1 июня — суперфинал Кубка России по футболу

18–21 июня — Петербургский международный экономический форум

24–26 июня — саммит НАТО в Гааге

30 июня — 13 июля — Уимблдонский теннисный турнир

Июль

7–10 июля — международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге

16–27 июля — летняя Универсиада в Германии

23–27 июля — международный фестиваль ComicCon в Сан-Диего

Август

25 августа — 7 сентября — Открытый чемпионат США (US Open) по теннису в Нью-Йорке

Сентябрь

3–6 сентября — Восточный экономический форум во Владивостоке

14 сентября — единый день голосования в России

Октябрь

10 октября — саммит СНГ в Душанбе

15–17 октября — «Российская энергетическая неделя» в Москве

Ноябрь

26–28 ноября — Конгресс молодых ученых на территории «Сириуса»

Декабрь

10 декабря — церемония вручения Нобелевских премий