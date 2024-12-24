Американские банки подали в суд на ФРС за изменение правил проверок

Ведущие банковские ассоциации США подали в суд на Федеральную резервную систему США (ФРС), обвинив ее в непрозрачности принятия решения об изменении правил проведения банковских стресс-тестов. ФРС США, как и многие банковские регуляторы других стран, регулярно проводит стресс-тесты банковской системы на предмет ее устойчивости к потенциальным потрясениям на финансовом рынке, кризису ликвидности и резкому замедлению экономики.

Необходимость проведения регулярных стресс-тестов современной банковской системы появилась после мирового финансового кризиса 2008 года, в ходе которого банки столкнулись с острым дефицитом ликвидных средств, что сразу же ударило по всей мировой экономике.

Вчера ФРС объявила о планах изменить некоторые критерии проверки прочности банков и их капитала под воздействием потенциальных кризисных условий, а также критерии оценки эффективности банков в этих условиях. Это заявление ФРС вызвало бурную реакцию в банковской отрасли США. Американская банковская ассоциация, Торговая палата США, Институт по банковской политике, а также Лига банкиров штата Огайо и Торговая палата штата Огайо заявили, что решение о планируемых изменениях было принято ФРС «с нарушениями требований прозрачности и открытости». Истцы призвали суд обязать ФРС опубликовать и объяснить методологию планируемых изменений, а также детали потенциальных стрессовых сценариев, для которых будет оцениваться готовность банковской системы. Банковские ассоциации заявили, что полностью поддерживают саму идею проведения стресс-тестов, но выступают категорически против непрозрачных и односторонних решений по изменению правил проверок.

ФРС пока никак не комментирует поданный к ней иск.

Евгений Хвостик