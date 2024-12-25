Рождество Христово

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Возлюбленные братья и сестры!

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Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве Архиепископ Павел Пецци

Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве

Мы живем в драматичную эпоху, когда по всей планете нарастают конфликты, когда все чаще происходят катаклизмы, которые оказываются последствиями человеческой деятельности, когда семейные, дружеские, рабочие отношения все больше осложняются и разрушаются под влиянием постоянно возрастающего стресса, враждебности, размытия ценности человеческой жизни. В этой ситуации многие люди чувствуют все большую неуверенность в себе, в своей ценности и месте в этом мире. Можем ли мы все еще надеяться? И если да, то на чем основана наша надежда?

Бога никогда не смущало плачевное положение человечества. Из безмерного горизонта Своей любви Он пожелал войти в границы истории и человеческой природы, обрел тело и сердце, так, чтобы мы могли созерцать и встречать бесконечное в конечном, невидимую и непостижимую Тайну в человеческом Сердце Иисуса Назарянина.

В Рождество наша душа открывается к надежде, созерцая божественную славу, сокрытую в нищете Богомладенца Христа, лежащего в пеленах в кормушке для скота: это сам Создатель вселенной, облекший Себя в бессилие новорожденного! Этот Младенец, а вместе с Ним и Его Матерь, Мария, и отец, Иосиф, с самого начала пережили непростые испытания, но они не боялись, потому что с ними Бог. Не будем же и мы бояться принять Его протянутую к нам руку, потому что Бог не желает ничего отнять, забрать, украсть у нас, но только дарить и благословлять.

В Вифлеемскую Ночь Бог в этом Младенце становится нашим братом, нашим другом, одним из нас; Он становится нашим спутником даже на самых непростых страницах и дорогах истории. Папа Франциск пишет: «В этом общем пути я хотел бы вспомнить слова мудрого человека Божьего, очень дорогого русскому народу, Святого Серафима Саровского: "Стяжи дух мирен — и тысячи вокруг тебя спасутся". Вместе с Епископом Рима я хочу "обратить братский призыв ко всем людям доброй воли соединиться в молитве к Богу, испрашивая дар мира, и в стремлении внести вклад в достижение этой благородной цели, на благо всему человечеству"» (Франциск, Письмо к Апостольскому Нунцию в Российской Федерации от 12 декабря 2024 года).

Дорогие братья и сестры! Будем жить в наше время, неся другим, не уставая и не унывая, Благую радостную Весть, которая обновляет нашу надежду.

Господи, Предвечный Отче, пославший Сына Твоего воссоединить человечество, рассеянное из-за греха, даруй нам быть в этом мире строителями единства и общения, творцами справедливости и мира!

Христос рождается,

славьте Его!

Архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России