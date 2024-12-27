Собиратели русских земель

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2024 году в агроиндустрии закрылось несколько крупных сделок без участия профильных инвесторов. Владелец НЛМК Владимир Лисин получил контроль над АО «Прогресс», владеющим брендом «Фрутоняня», вложив 85 млрд руб. Собирать аграрные активы продолжил и сооснователь УГМК Искандар Махмудов. Благодаря активам агрохололдинга «Просторы» он попал в десятку крупнейших землевладельцев. По данным BEFL, объем сельхозземель в собственности юрлиц за пять лет увеличился более чем в пять раз.

25,5 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель в России будут находиться в собственности компаний к концу 2024 года, по оценке BEFL