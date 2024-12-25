От имени Центрального духовного управления буддистов поздравляем всех буддистов России с праздником Зул!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Праздник Зул имеет особое значение для буддистов школы Гелукпа, которой следуют калмыки, буряты, тувинцы и алтайцы. Он отмечается в 25-й лунный день месяца коровы, который в этом году выпадает на 25 декабря. Именно в этот день Великий Лама Цонкапа, основатель школы Гелукпа, ушел в нирвану. Кроме того, у калмыков этот день отмечается как начало наступления астрологического нового года. Сам астрологический новый год наступает через пять дней после Зул, то есть в первый лунный день месяца тигра, который называется Хозяином года. Но по традиции калмыки уже в день Зул становятся старше, добавляя к своему возрасту один год.

Отрадно и очень символично, что в этом году наш праздник совпадает с Рождеством Христовым по григорианскому календарю и с иудейской Ханукой. Мы счастливы разделить радость этих праздников. Пусть в эти светлые дни наша жизнь наполнится светом Учений, добром и любовью! Пусть наши духовные ценности всегда будут источником нашего благополучия и единства всех народов нашей страны.

Председатель Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен