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Праздник Света

К читателям газеты «Коммерсантъ»

Вечером 25 декабря у евреев во всем мире начинается Ханука — «праздник света». В эти дни мы вспоминаем о важнейшем событии в истории еврейского народа — победе в освободительной войне с империей Селевкидов, которая пыталась заставить евреев отказаться от своей культуры и перейти в язычество. Эта победа стала явным чудом Г-сподним: маленький и плохо вооруженный народ, не имевший опыта военных действий, одержал победу над самой большой профессиональной армией античного мира, изгнал язычников со своей земли и освободил свою столицу Иерусалим.

Главный раввин России Берл Лазар

Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главный раввин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Но в дни Хануки мы празднуем другое чудо. Когда победители вошли в иерусалимский Храм и хотели зажечь светильник в знак благодарности Б-гу, они обнаружили, что для этого нет масла. Точнее, нет специально освященного масла — язычники осквернили весь имеющийся запас. Удалось найти только один сосуд, где масла могло хватить лишь на день — а чтобы приготовить новое освященное масло, нужна была долгая работа. Но победители залили в светильник масло из найденного маленького кувшина. И Б-г дал народу еще одно чудо — светильник горел непрерывно восемь дней, пока не подоспело новое освященное масло.

На первый взгляд, это чудо куда менее значительно, чем чудо победы малого народа над огромной империей. Ведь речь шла о самом выживании еврейского народа! А горящий светильник — в конечном счете лишь символ, тем более что через неделю его можно было зажечь без всяких чудес.

Но Ханука недаром называется «праздником света». В основе праздника не конкретно-исторический, а мировоззренческий вопрос — проблема вечного противостояния света и тьмы. Язычники жили во тьме и хотели, чтобы покоренные народы тоже погрузились во тьму. Евреи пошли в бой не для того, чтобы доказать, что они сильнее, а чтобы не жить в темноте. Как только появилась возможность зажечь светильник Храма — они это сделали, в надежде, что Б-г поможет свету Его гореть непрерывно!

В этом универсальный смысл Хануки, ее актуальность. В современном мире немало войн, и далеко не всегда понятно, кто сильнее и кто побеждает. Но когда идет война тьмы и света — чудо Хануки учит, что свет победит. Даже малая свеча способна разогнать большую тьму. Это урок не только для народов и государств, но для каждого. Ведь каждый в жизни не раз сталкивается с тьмой. Это может быть тьма вне нас — ненависть, зависть, желание принести вред; это может быть и тьма внутри — отчаяние, депрессия, пессимизм. Но когда человек зажигает свою малую свечу — Б-г творит чудо, тьма отступает и рассеивается.

Наша задача, сегодня и всегда, распространять свет в мире, нести его туда, где люди пребывают во тьме. Когда к людям приходит свет — они видят красоту мира Б-жьего и пути, которыми надо следовать, чтобы обрести счастье и полноту жизни.

Главный раввин России Берл Лазар

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