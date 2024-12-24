Бывший замглавы Рыбинска предстанет перед судом за взятки

В Рыбинский горсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы города Ивана Дубино, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Дубино

Фото: Официальный сайт администрации Рыбинска Иван Дубино

Фото: Официальный сайт администрации Рыбинска

«Ъ-Ярославль» сообщал, что осенью 2023 года в регионе возбудили уголовное дело о коррупции при модернизации тепловых сетей Рыбинска за счет средств федерального и областного бюджетов.

Следствие полагает, что в 2022-2023 годах господин Дубино совместно с гендиректором «Рыбинской генерации», депутатом местного совета Виктором Тамаровым получил от сотрудников коммерческих компаний взятки на общую сумму 6,5 млн руб. Деньги передавались за беспрепятственную приемку работ в рамках контракта, общее покровительство и дальнейшее сотрудничество.

Иван Дубино обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий утвердил обвинительное заключение по его делу.

Напомним, что взяткодателем следствие считает главного инженера ООО «СевЗапРазвитие», сына председателя муниципалитета Ярославля Михаила Калинина. Уголовное дело в отношении него было направлено в суд в ноябре 2024 года. Как сообщал ранее «Ъ-Ярославль», Виктор Тамаров ушел на СВО.

Алла Чижова