Стоимость проезда по автодороге Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали — Бавлы составит от 4,5 до 18 руб. за 1 километр. Проезд по всей трассе обойдется в 653 руб. Об этом рассказали в пресс-службе раиса Татарстана.

Тарифы будут зависеть от типа и высоты транспортного средства. Для легковых автомобилей I категории (высота до 2 метров) цена поездки составит 4,5 руб. за 1 км. Водителям машин II категории (высота до 2,6 метров) нужно заплатить 6,75 руб. Автомобили III категории (грузовики и автобусы с двумя осями, высотой 2,6 метра и более) смогут проехать при оплате 9 руб., IV категории (грузовики и автобусы с тремя осями, высотой 2,6 метра и более) — 18 руб. за 1 км.

Ранее сообщалось, что цена поездки по платному участку дороги Алексеевское — Альметьевск в 2025 году составит от 23 до 75 руб. за 1 километр.

Диана Соловьёва