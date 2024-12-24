Для ликвидаторов ЧС в Анапе запустили колл-центр «Спаси море»

Мэрия Анапы запустила проект «Спаси море», в котором действует единый контактный центр по вопросам ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Любой желающий может узнать необходимую информацию по координации работы по ликвидации последствий разлива мазута. За получением необходимой информации можно обратиться по телефону: 8 (86133) 3-25-74. Контактный центр работает ежедневно с 8:00 до 18:00.

Для волонтеров также действует несколько штабов. В Витязево точка сбора добровольцев находится на Черноморской 1206 — штаб администрации Анапы (телефон для связи: +7 989 232-10-23). На базе отдыха «Витязево» сбор происходит на улице Мира, 113 (+7-918-472-84-49). В Виноградном волонтеры собираются у администрации, по улице Мира, 1А.

Татьяна Ручкина