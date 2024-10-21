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В Казани завершается строительство поликлиники в ЖК «Салават Купере»

В Казани завершается строительство поликлиники в жилом комплексе «Салават Купере», которая сможет обслуживать до 60 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

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В Казани завершается строительство поликлиники в ЖК «Салават Купере»

В Казани завершается строительство поликлиники в ЖК «Салават Купере»

Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

В Казани завершается строительство поликлиники в ЖК «Салават Купере»

В Казани завершается строительство поликлиники в ЖК «Салават Купере»

Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

В Казани завершается строительство поликлиники в ЖК «Салават Купере»

В Казани завершается строительство поликлиники в ЖК «Салават Купере»

Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

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В Казани завершается строительство поликлиники в ЖК «Салават Купере»

Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

В Казани завершается строительство поликлиники в ЖК «Салават Купере»

Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

В Казани завершается строительство поликлиники в ЖК «Салават Купере»

Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

В новом здании площадью более 10 тыс. кв. м разместятся взрослая и детская поликлиники, женская консультация, травматологический пункт и подстанция службы скорой помощи на пять бригад. На данный момент учреждение дооснащается медицинским и технологическим оборудованием, также проводятся пусконаладочные работы слаботочных систем и пожарно-охранной сигнализации.

В кабинеты завозится новая мебель, в диагностическом блоке уже установлены флюорограф и маммограф, завершается монтаж тяжелого медицинского оборудования, включая РКТ и рентгеновский аппарат. Работы по благоустройству прилегающей территории также завершены: уложен асфальт и брусчатка, смонтировано ограждение и установлены шумозащитные экраны.

Строительство поликлиники осуществляется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

К 12 сентября строительство поликлиники было завершено на 87%. Она будет подчиняться городской клинической больнице №12 — одному из крупнейших медицинских учреждений Татарстана.

Анар Зейналов

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