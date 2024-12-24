Кстовский совет депутатов одобрил присоединение к Нижнему Новгороду

Совет депутатов Кстовского округа Нижегородской области на заседании 24 декабря поддержал присоединение к Нижнему Новгороду. За это решение проголосовали 26 из 28 пришедших на заседание депутатов, один был против, один воздержался, еще пяти парламентариев на заседании не было.

Ранее аналогичное решение приняла гордума Нижнего Новгорода, за него единогласно проголосовали все 28 присутствующих на заседании депутатов.

Теперь для окончательного утверждения слияния муниципалитетов соответствующий закон должно принять заксобрание области.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», для выявления мнения жителей парламенты обоих муниципалитетов провели публичные слушания. В Нижнем Новгороде оргкомитет слушаний насчитал четыре мнения против, остальные почти 400 участников поддержали преобразование. В Кстовском округе на слушаниях против выступил 191 человек, за — 195.

Ирина Швецова