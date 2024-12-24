На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ стала треть ниже средних многолетних данных

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области с 16 по 22 декабря снизилась на треть по сравнению с многолетними показателями. За неделю зарегистрировано 28,4 тыс. случаев ОРВИ, что на 12,3% меньше показателей прошлой недели и на 34,3% ниже среднего уровня, сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основную часть заболевших составляют дети — их доля составила 55,6%. В ходе лабораторного мониторинга были выявлены риновирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, гриппа А и В, сезонные коронавирусы, боковирусы и другие возбудители.

Эпидемиологические показатели по области превышают средний уровень в Кировграде, Невьянске и ЗАТО Свободном. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 14 тыс. случаев ОРВИ, что на 13,5% меньше прошлой недели и на 33,2% ниже среднего многолетнего уровня.

Эпидемиологи настоятельно рекомендуют жителям области воздержаться от посещения новогодних мероприятий при наличии симптомов инфекционных заболеваний.

Напомним, В Свердловской области на предыдущей неделе ОРВИ заболели 32,3 тыс. жителей, среди них 54,3% — дети. Относительно предыдущей недели заболеваемость снизилась на 5,1%, при этом она ниже среднего многолетнего уровня на 26,7%.

Ирина Пичурина