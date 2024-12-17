Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 5,1%

В Свердловской области на прошлой неделе ОРВИ заболели 32,3 тыс. жителей, среди них 54,3% — дети. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, относительно предыдущей недели заболеваемость снизилась на 5,1%, при этом она ниже среднего многолетнего уровня на 26,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На территории Екатеринбурга в период с 9 по 16 декабря заболели 16,2 тыс. человек, что соответствует уровню прошлой недели и ниже среднего многолетнего показателя на 27,3%.

По области циркулируют риновирусы, боковирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, РС-вирусы, вирусы SARS-Cov2, парагриппа, гриппа А и В и другие. Как отметили в Роспотребнадзоре, во всех муниципалитетах заболеваемость не превышает среднеобластного уровня.

Напомним, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ноября было зафиксировано 32,6 тыс. случаев ОРВИ, что превышало показатели прошлой недели на 7,2%. Выше среднеобластного уровня заболеваемость оказалась в ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском, Кировграде.

Ирина Пичурина