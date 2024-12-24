Назад к обществу потребления

Авторы свежих аналитических докладов уже подводят макроэкономические итоги 2024 года, все более уверенно фиксируя устойчивое торможение экономики и структурные сдвиги, сформировавшиеся в последнее время. Хотя экономисты разошлись с официальной оценкой внутригодовой динамики капитальных инвестиций, они уверены, что модель роста экономики РФ после череды потрясений возвращается к потребительской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), обновленный данными, доступными на середину декабря, предполагает, что рост ВВП по итогам текущего года составит 3,7–3,8% при инфляции в 10,15–10,25%. Свежий квартальный прогноз Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН) предполагает 3,9% роста при инфляции в 8,8%. Минэкономики оценивало его в январе—октябре в 4,1% при инфляции в октябре в 8,54% (на 16 декабря, по оценкам ведомства, она достигла 9,52%).

Основные источники роста экономики в 2024 году — потребительский и инвестиционный спрос, вклад чистого экспорта ожидается нейтральным либо слабо отрицательным. При этом в отношении внутригодовой динамики потребления оценки аналитиков более или менее схожи (слабый рост квартал к кварталу с учетом сезонности), в отношении же инвестиций заметно разошлись. В Минэкономики оценивают спад инвестиций в третьем квартале ко второму в 0,8% (после роста во втором на 1,1%), в ЦМАКП видят замедление за квартал с 0,8% до 0,6%, в ИНП РАН же, напротив, обнаруживают ускорение до 0,8% в третьем квартале с 0,5% во втором. При этом декабрьский опрос Банка России подтверждает, что инвестактивность компаний в третьем квартале продолжала расширяться, хотя и медленнее, чем во втором, а в четвертом будет вблизи или чуть выше уровней третьего квартала.

При взгляде со стороны производства, как отмечают в ИНП РАН, во втором полугодии 2024 года российская экономика фактически разделилась на две части. В одной из них сохраняется устойчивый рост производства на базе сохраняющегося спроса, прежде всего инициированного государством. Это «производства оборонной продукции, информационные технологии и другие отрасли сферы услуг», которые «продолжают предъявлять растущий спрос на трудовые ресурсы, о чем свидетельствует снижение безработицы до рекордных 2,3%». Во второй же части (ее в ИНП детально не описывают, но речь о производствах потребительских, инвестиционных и промежуточных товаров и строительстве) отмечается очевидное снижение спроса и замедление производства.

При этом именно вторая часть станет основным источником поддержки экономического роста в 2025 году. «В целом завершена адаптация российской экономики к новым условиям: структура роста (потребительски ориентированная) устойчива»,— заключают в ЦМАКП, характеризуя ситуацию на рынке труда как «перенапряжение». В ИНП РАН же фиксируют, что бизнес начинает адаптироваться к дефициту кадров и дорогому труду в первую очередь за счет незатратных мероприятий, связанных с организацией производства. Но существенно снять напряжение с рынка труда это не сможет: рост производительности будет приводить к повышению заработных плат, а значит, к росту конечного спроса и в конечном счете — к увеличению спроса на трудовые ресурсы, считают в ИНП. При этом, хотя рост зарплат будет поддерживать потребительский спрос, снижение доступности кредита сократит продажи товаров длительного пользования. Спрос населения на медикаменты, продукты питания и туристические услуги в гораздо меньшей степени зависит от процентных ставок и ценового фактора, что создает условия для переноса растущих издержек в производстве пищевой, сельхозпродукции, фармацевтике и туризме в розничные цены, заключают они.

Артем Чугунов