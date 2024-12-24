СБУ обвинили в терроризме против своих

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело о покушении в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова переквалифицировано с покушения на убийство на более тяжкую статью — теракт. По ней заочно арестованы для международного розыска гражданка Украины Ярослава Хрестина и ее сообщник. Между тем предполагаемый исполнитель преступления полностью признал вину, рассказав о сообщниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавшего бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Место взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, принадлежавшего бывшему подполковнику СБУ Василию Прозорову

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Хрестиной 19 декабря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции из-за границы»,— говорится в материалах Замоскворецкого райсуда Москвы, удовлетворившего ходатайство следователей столичного ГСУ СКР. В один день с Хрестиной под стражу взяли некоего Чупруна М. С., обвиняемого по тем же ч. 2 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 (теракт и незаконный оборот взрывных устройств или взрывчатки, совершенный в составе организованной группы) УК. Однако подробности его роли в этом деле пока неизвестны.

12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе в Западном Дегунино взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову. Детонация СВУ произошла после того, как он завел внедорожник. Бомба была заложена под днищем машины. Господин Прозоров получил травмы рук и ноги, взрывная волна повредила два стоявших рядом авто. Тогда было возбуждено дело о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК), а сам потерпевший заявил, что за этим стоят его бывшие коллеги.

Василий Прозоров — экс-офицер украинской спецслужбы, сотрудничавший с российскими силовиками. Пять лет назад он перешел на сторону России, дав большую пресс-конференцию, где рассказал о связях СБУ с ЦРУ и предполагаемых преступлениях украинской спецслужбы. В Москве перебежчик занялся журналистикой: издал книгу, выступал на телевидении в качестве эксперта и вел Telegram-канал.

16 апреля ФСБ задержала первого подозреваемого в покушении — Владимира Головченко, который полностью признал свою вину. Утверждалось, что у него был куратор, который действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Задержанный получил компоненты для создания взрывного устройства и после разведки в районе проживания Василия Прозорова заминировал его автомобиль. ГСУ СКР обвинило фигуранта, а Замоскворецкий суд поместил его под арест. На следующий день ФСБ сообщила о задержании нового фигуранта — гражданина РФ и Молдавии Ивана Паскаря, который в качестве курьера доставил из-за рубежа части бомбы. Сам он вину не признал, утверждая, что «обвинение голословно» и предъявлено под давлением «общественного резонанса происшедшего». Тем не менее ФСБ, осуществляющая оперативное сопровождение расследования, вышла еще на нескольких фигурантов, которых задержали, а также на Ярославу Хрестину. На видео, опубликованном российской спецслужбой, она показывает, что компоненты СВУ отправила вместе с косметикой в Россию. Один из фигурантов расследования сообщил, что женщина сотрудничала с СБУ и оплатила подготовку преступления.

Всем ранее арестованным фигурантам этого дела продлили меру пресечения до 12 января. Пока им инкриминируется покушение на убийство, но, очевидно, в окончательной редакции их, как и Ярославу Хрестину, могут обвинить в терроризме.

Ефим Брянцев