Губернаторы спешат соответствовать линии

Руководители российских регионов продолжают отчитываться о мерах и решениях, принятых по итогам прямой линии с Владимиром Путиным. Вслед за традиционно моментальным разрешением бытовых проблем достучавшихся до президента россиян губернаторы перешли к стратегическим вопросам — например, по улучшению демографической ситуации. Так, глава Нижегородской области Глеб Никитин 23 декабря объявил в регионе «пятилетие семьи»; о срочных мерах по повышению рождаемости также рассказали в Воронежской, Ростовской областях и на Ставрополье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области стартует пятилетие семьи, заявил 23 декабря губернатор Глеб Никитин. По его словам, правительство региона уже разработало дополнительные меры поддержки, в числе которых, в частности, доплаты из областного бюджета к федеральному материнскому капиталу и «подарок новорожденному» (сертификат на 20 тыс. руб., который можно потратить на маркетплейсе).

Кроме того, в наступающем году в регионе выделят 1 тыс. квот на проведение ЭКО и дадут женщинам 25–38 лет возможность сделать бесплатный анализ на фертильность.

Напомним, 19 декабря в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент призвал губернаторов начинать и заканчивать свой рабочий день с вопросов демографии, поскольку «совершенно очевидно», что предпринимаемых усилий недостаточно. «Народонаселение — это то, что составляет страну. Одна территория — это хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны»,— пояснил президент.

Оперативно отреагировать на призыв главы государства успели уже в нескольких субъектах. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что буквально в день прямой линии в регионе был принят краевой закон, устанавливающий новые меры поддержки материнства и детства. «Направим на это 1,5 млрд руб. за три года»,— пообещал господин Владимиров. В Воронежской области на следующий день после прямой линии была утверждена региональная программа по повышению рождаемости, которая предусматривает единовременные выплаты многодетным и учащимся, а врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о продлении аналогичной программы до 2027 года.

Отметим, что чисто бытовые запросы, с которыми граждане в прямом эфире обращались к Владимиру Путину, после прямой линии традиционно были исполнены с невероятной скоростью.

Например, сразу же был решен вопрос пенсионерки из Керчи, которая жаловалась, что вынуждена покупать лекарство против онкологического заболевания за свой счет, а также жительницы Нижнего Новгорода, которая два месяца не могла записать отца к кардиологу. Мать пятерых детей из Сургута, рассказавшая президенту об отказе в выдаче пособий для многодетных, в тот же день побывала на личном приеме у заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Всеволода Кольцова.

После окончания «Итогов года» министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков отправился к жителю Аткарска, который заявил главе государства, что «такого плохого» обеспечения инсулином и тест-полосками он «не припомнит». Чиновник принял от мужчины, страдающего диабетом, все «справедливые замечания», хотя выяснилось, что запас лекарства у него все-таки имеется. Наконец, на следующий день в Нефтекамске (Башкирия) местная жительница была обеспечена инсулином, на отсутствие которого она пожаловалась Владимиру Путину. По данным республиканского минздрава, оказалось, что женщина в течение полугода не обращалась к врачу.

Среди других задач, о начале решения которых региональные власти отрапортовали сразу после президентского эфира,— проработка планов по формированию «экономики замкнутого цикла» в сфере обращения с ТКО в Красноярском крае, по созданию единого центра по работе с мигрантами в Приморском крае, а также по анализу температурных значений и оценки возможных последствий и мер по адаптации к ним в Удмуртии.

Андрей Прах; Андрей Репин, Нижний Новгород; корсеть “Ъ”