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Склады не сдаются

Ключевая ставка склонила рынок коммерческой недвижимости Татарстана к наличке

За год коммерческая недвижимость в Татарстане подорожала на 55%. Цены в Казани превышают цены в других миллионниках и приближаются к уровню Санкт-Петербурга. При этом в последние месяцы на фоне ужесточения требований банков наблюдается тенденция оплачивать покупку коммерческой недвижимости наличными средствами или переводами, а лизинг становится новой альтернативой для приобретения объектов. В то же время в республике фиксируется снижение предложения в сегменте аренды: экспозиция по всем типам коммерческих лотов снизилась на 11,2% за месяц и на 6,6% в годовом исчислении. Предложение на рынке коммерческой недвижимости, напротив, выросло на 83,8% за год.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

20 декабря Банк России на заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. Большинство экспертов ждали ее очередного повышения, отмечая, что рост ключевой ставки стал одной из главных причин изменений на рынке коммерческой недвижимости.

В декабре 2024 года на рынке коммерческой недвижимости Республики Татарстан отмечается снижение предложения в сегменте аренды, сообщил «Ъ Волга-Урал» сервис «Яндекс Недвижимость». Экспозиция по всем типам коммерческих лотов снизилась на 11,2% за год и на 6,6% за месяц. Медианная стоимость «квадрата» продемонстрировала рост за последние 12 месяцев — на 35,8%, а относительно ноября немного снизилась — на 1%, до 963 руб.

В сегменте продажи предложение коммерческой недвижимости выросло более значительно — на 83,8% за год. При этом за месяц экспозиция увеличилась на 1,6%. Увеличение количества лотов в сегменте обусловлено в том числе снижением спроса на коммерческие объекты. Медианная стоимость квадратного метра коммерческих помещений в Татарстане в декабре 2024 года составила 106 тыс. руб., что на 55% больше показателя прошлого года и на 5,3% превышает цену в ноябре 2024 года.

Значительный рост стоимости и предложения продаваемой коммерческой недвижимости в Татарстане эксперты «Яндекс Недвижимости» связывают в том числе с выходом на рынок республики новых игроков. Так, китайская Haier планирует открыть в Татарстане шестой завод, а китайская компания «Давн», производящая первичные полимеры и композиты, планирует инвестировать 300 млн руб. в свое развитие на территории Республики Татарстан, включая производство в Елабуге.

23 декабря раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами сообщил, что ожидаемый объем промышленной продукции в регионе составит 5,5 трлн руб. Из этой суммы не менее 1,3 трлн руб. запланированы на инвестиции в основной капитал, а более 850–900 млрд руб. — на инвестиции в строительный комплекс. Он отметил, что ввиду высокой ставки Центробанка количество ипотечных кредитов в Татарстане сократилось на 30%.

«Сегодня ставка банковская высокая, но это временно, экономика стабилизируется, но пока будет спад, к этому нужно быть готовым», — отметил Рустам Минниханов.

Эксперты отмечают, что растущий интерес к приобретению коммерческой недвижимости приводит к увеличению срока окупаемости таких объектов.

В условиях экономической неопределенности собственники не спешат продавать свои объекты, что создает дефицит на рынке и способствует росту цен. Это приводит к более высокой наценке на коммерческую недвижимость, пояснил «Ъ Волга-Урал» генеральный директор ООО «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих.

С другой стороны, некоторые бизнесы, которые сейчас получают сверхприбыль, также ищут способы инвестирования, но сталкиваются с ограниченными возможностями. Инвестиции за границей становятся рискованными, фондовый рынок нестабилен, а депозиты не приносят значительной прибыли. В результате недвижимость становится одним из немногих доступных и относительно надежных инструментов для вложения средств.

«Если несколько лет назад нормой считался срок окупаемости недвижимости пять—шесть лет, то сейчас этот показатель увеличился до 10–11 лет», — добавил Алексей Долгих.

Стоимость коммерческой недвижимости в Казани значительно возросла именно за последние полтора года, и в новых объектах она уже продается по цене до 800 тыс. руб. за квадратный метр. Цены в Казани превышают аналогичные в других городах-миллионниках: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Уфе — и приближаются к ценам в Санкт-Петербурге.

Изменились и виды сделок. Проблема, связанная с ключевой ставкой, заключается не только в росте процентных ставок, но и в ужесточении требований банков к объектам недвижимости. Если ранее первоначальный взнос составлял 20–30%, то теперь он вырос до 40–50%, а в некоторых случаях даже до 60%.

«Снижаться ключевая ставка будет нескоро. И самое главное, что требования Центробанка к банкам тоже снижаться будут нескоро. Поэтому у людей, по сути, будет две альтернативы: купить недвижимость за наличные либо взять ее в лизинг», — заключил Алексей Долгих.

Согласно данным рейтингового агентства Expert за девять месяцев 2024 года, объем нового малого и среднего бизнеса, который заключил договоры на услугу лизинга недвижимости, составил 2978 млн руб. Доля недвижимости в объеме нового лизингового бизнеса по итогам девяти месяцев 2024 года составила 4,88%, что значительно выше, чем годом ранее, когда этот показатель был менее 0,5%.

Эксперты отмечают, что в Татарстане наблюдается неоднородная динамика спроса на коммерческую недвижимость: в одних сегментах спрос активно растет, в то время как в других отмечается снижение.

Наиболее активно растет интерес к востребованным на рынке готовым арендным бизнесам. Долгосрочным трендом остаются объекты, расположенные на первой линии — первые этажи с торговыми площадями, имеющими отдельный вход и панорамные окна. Также сохраняется стабильный интерес к небольшим офисам площадью 40–60 метров с парковкой. На фоне этого наблюдается снижение спроса на торговые и офисные площади, находящиеся не на первых линиях и не в проходных местах, такие как подвалы, сообщил «Ъ Волга-Урал» президент некоммерческого партнерства «Гильдия риэлторов Республики Татарстан» Андрей Савельев.

«Что касается крупных складских помещений, то такие объекты также имеют высокий спрос, однако наблюдается тенденция к выносу складов и производственных площадей за пределы города», — отметил Андрей Савельев. Вынос производств в агломерации обусловлен рисками внутри города, где промышленные зоны могут быть подвержены сносу или изменению назначения.

Спрос на современные складские помещения значительно превышает предложение, в то время как старые советские объекты остаются в избытке и часто простаивают, добавил Андрей Савельев.

Партнер и руководитель департамента оценки компании «Аудэкс» Марат Сулейманов добавил, что арендодатели уже начали повышать плату за коммерческие объекты на следующий год в среднем на 10%.

«Заметен тренд на популярность совмещенных объектов, которые включают как офисные, так и производственные площади. В отличие от прошлых лет, когда преобладали большие производственные помещения на промышленных площадках, сейчас наблюдается переход к индустриальным паркам, где такие объекты могут быть более эффективно использованы», — отметил Марат Сулейманов.

Влас Северин

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