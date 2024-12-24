Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Недвижимость с человеческим лицом

Получить право собственности поможет биометрия

Правительство предлагает с 1 июля 2026 года при онлайн-регистрации прав собственности на недвижимость использовать биометрию в качестве дополнения к усиленной квалифицированной электронной подписи. Это избавит граждан от необходимого сейчас посещения МФЦ. Власти рассчитывают, что новшество позволит максимально защитить граждан при проведении электронных сделок. Эксперты, впрочем, отмечают настороженное отношение населения к биометрии — из-за опасений возможной утечки данных или их несанкционированного использования.

Онлайн-регистрацию сделок с недвижимостью гражданам предложено подтверждать лицом и голосом

Онлайн-регистрацию сделок с недвижимостью гражданам предложено подтверждать лицом и голосом

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Онлайн-регистрацию сделок с недвижимостью гражданам предложено подтверждать лицом и голосом

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность использования Единой биометрической системы (ЕБС) для электронной регистрации прав собственности на недвижимость. Разработанные Росреестром поправки предполагают, что биометрия будет использоваться в дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, такая двухфакторная защита позволит максимально обезопасить граждан при проведении онлайн-сделок с недвижимостью.

Сейчас для электронной регистрации таких операций гражданин должен обратиться в МФЦ для получения соответствующего разрешения, а все необходимые документы и электронные копии бумажных документов необходимо подписать УКЭП. После вступления поправок в силу посещать МФЦ, если в качестве дополнительного фактора подтверждения личности (наряду с УКЭП) используется биометрия, уже не потребуется, отметили в аппарате Дмитрия Григоренко. В Росреестре уточнили, что сейчас необходимо вносить специальную отметку в Единый государственный реестр недвижимости о возможности регистрации сделки на основании электронных документов (за исключением случаев, установленных законом) — документ эту норму отменяет. С учетом необходимости доработки информационных систем Росреестра поправки должны вступить в силу с 1 июля 2026 года.

Сейчас в государственной информационной системе (ГИС) ЕБС хранится более 70 млн биометрических образцов — изображений лиц и записи голосов, рассказали “Ъ” в Центре биометрических технологий (ЦБТ, выступает оператором ГИС). Там подчеркнули, что это число не равно количеству граждан, зарегистрировавших биометрию. «У одного человека может быть несколько биометрических образцов, зарегистрированных в разных организациях и в дальнейшем импортированных в ГИС ЕБС»,— пояснили в центре.

Инициатива может способствовать популяризации ЕБС среди населения, ведь операции с недвижимостью — одно из наиболее частых юридически значимых действий граждан, полагает руководитель направления «Разрешение It&Ip-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Вместе с тем он отмечает, что «многие с настороженностью относятся к сдаче биометрических данных, опасаясь их возможной утечки или несанкционированного использования». «Существуют и риски мошенничества — они непосредственно связаны с утечкой персональных данных»,— добавляет эксперт.

Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева разделяет эти опасения. «Предложение разрешить регистрацию недвижимости с использованием документов в электронной форме через ЕБС выглядит прогрессивным шагом к цифровизации процессов и упрощению бюрократических процедур, однако следует иметь в виду, что это может повлечь за собой юридические риски»,— говорит она. Использование ГИС ЕБС требует высокого уровня защиты данных: любая уязвимость системы может привести к утечке биометрической информации, что чревато не только финансовыми потерями, но и возможностью совершения мошеннических действий, отмечает эксперт. Важный вопрос — кто будет нести ответственность в случае возникновения мошеннического действия с дипфейками, пропущенного ЕБС, отмечает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. Пока, по его словам, государство нигде не прописало, что оно несет за это ответственность. Впрочем, в ЦБТ заверяют в безопасности биометрии. «Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных граждан и никогда не покидает периметра ЕБС»,— отмечают там.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...