Недвижимость с человеческим лицом

Правительство предлагает с 1 июля 2026 года при онлайн-регистрации прав собственности на недвижимость использовать биометрию в качестве дополнения к усиленной квалифицированной электронной подписи. Это избавит граждан от необходимого сейчас посещения МФЦ. Власти рассчитывают, что новшество позволит максимально защитить граждан при проведении электронных сделок. Эксперты, впрочем, отмечают настороженное отношение населения к биометрии — из-за опасений возможной утечки данных или их несанкционированного использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Онлайн-регистрацию сделок с недвижимостью гражданам предложено подтверждать лицом и голосом

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Онлайн-регистрацию сделок с недвижимостью гражданам предложено подтверждать лицом и голосом

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность использования Единой биометрической системы (ЕБС) для электронной регистрации прав собственности на недвижимость. Разработанные Росреестром поправки предполагают, что биометрия будет использоваться в дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, такая двухфакторная защита позволит максимально обезопасить граждан при проведении онлайн-сделок с недвижимостью.

Сейчас для электронной регистрации таких операций гражданин должен обратиться в МФЦ для получения соответствующего разрешения, а все необходимые документы и электронные копии бумажных документов необходимо подписать УКЭП. После вступления поправок в силу посещать МФЦ, если в качестве дополнительного фактора подтверждения личности (наряду с УКЭП) используется биометрия, уже не потребуется, отметили в аппарате Дмитрия Григоренко. В Росреестре уточнили, что сейчас необходимо вносить специальную отметку в Единый государственный реестр недвижимости о возможности регистрации сделки на основании электронных документов (за исключением случаев, установленных законом) — документ эту норму отменяет. С учетом необходимости доработки информационных систем Росреестра поправки должны вступить в силу с 1 июля 2026 года.

Сейчас в государственной информационной системе (ГИС) ЕБС хранится более 70 млн биометрических образцов — изображений лиц и записи голосов, рассказали “Ъ” в Центре биометрических технологий (ЦБТ, выступает оператором ГИС). Там подчеркнули, что это число не равно количеству граждан, зарегистрировавших биометрию. «У одного человека может быть несколько биометрических образцов, зарегистрированных в разных организациях и в дальнейшем импортированных в ГИС ЕБС»,— пояснили в центре.

Инициатива может способствовать популяризации ЕБС среди населения, ведь операции с недвижимостью — одно из наиболее частых юридически значимых действий граждан, полагает руководитель направления «Разрешение It&Ip-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Вместе с тем он отмечает, что «многие с настороженностью относятся к сдаче биометрических данных, опасаясь их возможной утечки или несанкционированного использования». «Существуют и риски мошенничества — они непосредственно связаны с утечкой персональных данных»,— добавляет эксперт.

Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева разделяет эти опасения. «Предложение разрешить регистрацию недвижимости с использованием документов в электронной форме через ЕБС выглядит прогрессивным шагом к цифровизации процессов и упрощению бюрократических процедур, однако следует иметь в виду, что это может повлечь за собой юридические риски»,— говорит она. Использование ГИС ЕБС требует высокого уровня защиты данных: любая уязвимость системы может привести к утечке биометрической информации, что чревато не только финансовыми потерями, но и возможностью совершения мошеннических действий, отмечает эксперт. Важный вопрос — кто будет нести ответственность в случае возникновения мошеннического действия с дипфейками, пропущенного ЕБС, отмечает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. Пока, по его словам, государство нигде не прописало, что оно несет за это ответственность. Впрочем, в ЦБТ заверяют в безопасности биометрии. «Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных граждан и никогда не покидает периметра ЕБС»,— отмечают там.

Венера Петрова