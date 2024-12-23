Начальник минераловодских электросетей уволен после корпоратива со стриптизом

Празднование Дня энергетика в Минеральных Водах сотрудниками местного филиала ГУП «Ставропольэлектросеть» закончилось для руководителя предприятия Сергея Кайшева увольнением. Поводом стало видео с вечеринки энергетиков 22 декабря с приглашенными на праздник стриптизершами. Рано утром в понедельник кадры празднования были выложены в популярном местном паблике. Видео тут же подхватили СМИ и Telegram-каналы.

Подписчики социальных сетей бурно обсуждали, в каком точно ресторане проходила вечеринка, а также за чей счет праздник. Участников стриптиза они предлагали отправить на СВО или позаботиться, чтобы жители Минераловодского района могли отдохнуть от постоянных отключений света.

За коллег, бурно отметивших День энергетика, пришлось отчитываться генеральному директору «Ставэлектросети» Сергею Крынину. Он пояснил «Ъ», что вечеринка носила «частный характер» и само предприятие к ней не имеет отношения, так как не тратит бюджетные деньги на развлекательные мероприятия. По информации господина Крынина, директор филиала уже уволен, а с остальными руководителями филиалов была проведена беседа «о недопустимости подобных инцидентов».

Александра Ларинцева, Пятигорск