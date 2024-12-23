Экс-главе «Автодора» скостили срок, но не ущерб

На три года Мосгорсуд снизил наказание бывшему председателю правления государственной компании «Автодор» Сергею Кельбаху. Экс-чиновник в июне этого года был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело не только к удорожанию строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, но и к срыву сроков ввода ее в строй, и получил 12 лет. В остальном приговор оставлен в силе, а значит, осужденный должен возместить потерпевшей стороне по делу — Министерству транспорта — материальный ущерб на сумму почти 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кельбах не смог убедить судей в том, что следствие неправильно разобралось с его делом

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Кельбах не смог убедить судей в том, что следствие неправильно разобралось с его делом

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

К рассмотрению жалобы защиты экс-председателя правления «Автодора» Сергея Кельбаха Мосгорсуд приступил 21 ноября. Для изучения вопроса апелляционной инстанции понадобилось три заседания, на завершающем с последним словом выступил сам господин Кельбах. Он участвовал в процессе с помощью видеосвязи из расположенного в московской Капотне СИЗО №7, а в суд поддержать его пришли близкие родственники.

Как рассказывал ранее “Ъ”, масштабные нарушения при реализации федеральной целевой программы по строительству ЦКАД в 2014–2018 годах были выявлены во время совместной проверки, которую провели Генпрокуратура и Счетная палата по поручению президента Владимира Путина. В октябре 2018 года после очередного срыва пуска первого участка ЦКАД глава государства распорядился разобраться не только с этим, но и проверить обоснованность увеличения стоимости строительства дороги с 300 млрд до 313 млрд руб.

В феврале 2019 года Сергей Кельбах, являвшийся председателем правления «Автодора» на протяжении восьми лет, оставил должность по собственному желанию, после чего устроился на работу советником генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам.

Уголовное дело в отношении экс-чиновника, участвовавшего в строительстве и проектировании Керченского моста, автомагистрали М-11 Москва—Санкт-Петербург, а также реконструкции трассы М-4 «Дон», ГСУ СКР возбудило 11 марта 2019 года по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В деле было три эпизода, в итоге суд счел доказанной виновность Сергея Кельбаха по всем. Из материалов дела следует, что в 2015 году обвиняемый Кельбах согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в Газпромбанке, а в 2017 году завизировал неправомерное предоставление дополнительного аванса возглавляемому Аразом Агаларовым АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд руб.

Кроме того, по версии следствия и суда, Сергей Кельбах необоснованно принял и оплатил ОАО «Союздорпроект» выполненную, но не предусмотренную федеральной целевой программой разработку документации по планировке территории строительства пускового комплекса №2 ЦКАД. В этом случае бюджет потерял еще 132,6 млн руб.

Все преступления Сергей Кельбах, по версии СКР, совершил исключительно из соображений карьерного роста и получения премий.

В прениях гособвинение просило для господина Кельбаха 14 лет колонии общего режима. Однако Тверской суд Москвы назначил по каждому эпизоду 8 лет, а путем частичного сложения сроков — 12 лет. Также экс-чиновник должен возместить потерпевшей стороне в лице Министерства транспорта причиненный материальный ущерб в размере 1 млрд 954,7 млн руб. В счет его погашения по решению суда обращено взыскание на принадлежащие осужденному и арестованные в рамках расследования BMW 530 2002 года выпуска, часы Ulysse Nardin и банковские счета, на которых в общей сложности находится около 320 тыс. руб.

По содержанию выступление Сергея Кельбаха практически совпадало с аргументацией его защиты. Бывший предправления «Автодора» основной упор сделал на то, что следствие не приняло во внимание, каковыми реальными полномочиями он был в компании наделен, и правильно не установило, какие средства и каким образом при строительстве ЦКАД расходовались.

Сергей Кельбах, в частности, отметил, что его должностные полномочия были определены ФЗ №145 2009 года «О Государственной компании "Российские автомобильные дороги"». В соответствии с ними, предправления не мог единолично распоряжаться средствами компании — за этим вопросом следил наблюдательный совет. «В уголовном деле нет ни одного документа, где стояла бы только моя подпись,— сказал суду господин Кельбах.— По каждому вопросу проходили все требуемые согласования». Осужденный напомнил, что он также является профессором Финансового университета при правительстве РФ, где преподает курс «Основы частно-государственного партнерства».

«Студентов, не понимающих особенностей такого вида компаний, я отправляю на пересдачу, а вот следствие их так и не поняло»,— сказал экс-чиновник.

Он пояснил, что в деле речь идет исключительно о неких бюджетных деньгах, хотя «Автодор» оперировал субсидиями.

Господин Кельбах также выразил недоумение тем, что Минтранс признал себя потерпевшей стороной. «Министерство в 2015 году одобрило все наши планы мероприятий, все наши действия, в том числе утвердило целевой характер расходования средств»,— сказал осужденный.

Сергей Кельбах попросил суд обвинительный приговор отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава преступления, а в иске Министерству транспорта отказать. «Если дело будет направлено на новое рассмотрение, прошу изменить мне меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, а также снять арест с имущества. Скрываться я не собираюсь, напротив, намерен всеми законными способами доказать необоснованность предъявленных мне обвинений»,— добавил экс-чиновник.

Суд, однако, посчитал приговор первой инстанции в целом обоснованным, лишь изменил сроки наказания.

Теперь господину Кельбаху по каждому эпизоду назначено шесть лет колонии общего режима, а окончательное наказанием путем частичного сложения сроков определено в девять лет. В остальном судебное решение оставлено в силе. Адвокат осужденного Игорь Фетисов после заседания сообщил “Ъ”, что обязательно направит жалобу в кассационную инстанцию.

Алексей Соковнин