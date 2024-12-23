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В метро открыли знак с именами уральцев, внесших вклад в развитие подземки

В Екатеринбурге открыли юбилейную доску к 45-летию начала строительства метрополитена. Как рассказали в городской администрации, мероприятие прошло на станции «Площадь 1905 года». В церемонии открытия участие приняли Юрий Дозорец, ранее руководивший «Свердловскметростроем», и директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Фото: Алсу Султанова / екатеринбург.рф

Фото: Алсу Султанова / екатеринбург.рф

На доске увековечены имена 62 строителей, проектировщиков и тех, кто развивал метрополитен. Среди них первый директор Екатеринбургского метрополитена Иван Титов, Владимир Кагилев, Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий, Павел Шаманов, Владимир Крицкий и другие.

«30 лет назад, 22 декабря 1994 года были введены в эксплуатацию сразу две станции – "Площадь 1905 года" и "Динамо". Это стало возможным благодаря нашим партнерам и коллегам из метрополитена, проектировщикам "Уралгипротранс", субподрядчикам, а также предприятиям и организациям города, которые поставляли нам чугунный тюбинг и оборудование, и Администрации Екатеринбурга, которая изыскивала средства, чтобы стройка не остановилась. Времена были сложные, но эти станции – наглядный результат нашего труда»,– прокомментировал Юрий Дозорец. Он добавил, что на доске не все участники строительства, и рядом с ней размещен QR-код, который ведет на сайт с историей метро.

Андрей Панаиотиди сообщил, что в августе 2025 года исполнится 45 лет со дня начала строительства метрополитена, а в апреле 2026 года — 35 лет с момента пуска Екатеринбургского метрополитена. Он выразил надежду, что открытие доски послужит стимулом для проектирования и строительства второй и третьей линии метро.

Фотогалерея

Как строили и открывали последние станции метро в Екатеринбурге

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Строящаяся станция метро &quot;Чкаловская&quot;, 2011 год. Первые станции метро в Екатеринбурге открыли еще в апреле 1991 года

Строящаяся станция метро "Чкаловская", 2011 год. Первые станции метро в Екатеринбурге открыли еще в апреле 1991 года

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Спуск на станцию метро &quot;Чкаловская&quot; во время строительства. Станция глубокого заложения, односводчатая.

Спуск на станцию метро "Чкаловская" во время строительства. Станция глубокого заложения, односводчатая.

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Станция получила название по Чкаловскому району города. Который в свою очередь назван в честь легендарного летчика Валерия Чкалова (1904 - 1938).

Станция получила название по Чкаловскому району города. Который в свою очередь назван в честь легендарного летчика Валерия Чкалова (1904 - 1938).

Фото: Ксения Хилаева, предоставлено администрацией Екатеринбурга

Директор Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай (2012 год) во время открытия станции метро &quot;Чкаловская&quot;

Директор Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай (2012 год) во время открытия станции метро "Чкаловская"

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

Пассажиры спускаются на станцию &quot;Чкаловская&quot; в день ее открытия

Пассажиры спускаются на станцию "Чкаловская" в день ее открытия

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

И первый пассажиры 28 июля 2012 года

И первый пассажиры 28 июля 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

А это строительство станции &quot;Ботаническая&quot;, она является конечной, но строили ее перед &quot;Чкаловской&quot;

А это строительство станции "Ботаническая", она является конечной, но строили ее перед "Чкаловской"

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

Первые лица области и города в строящейся станции &quot;Ботаническая&quot;

Первые лица области и города в строящейся станции "Ботаническая"

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

&quot;Ботаническая&quot; стала предпоследней станцией, которую построили и открыли в Екатеринбурге

"Ботаническая" стала предпоследней станцией, которую построили и открыли в Екатеринбурге

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

&quot;Ботаническая&quot; является конечной станцией первой (и единственной) линии метрополитена

"Ботаническая" является конечной станцией первой (и единственной) линии метрополитена

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Узнаваемые &quot;пчелиные соты&quot; &quot;Ботанической&quot;. Рабочий во время строительства

Узнаваемые "пчелиные соты" "Ботанической". Рабочий во время строительства

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

Рабочие заносят турникеты на строящуюся станцию

Рабочие заносят турникеты на строящуюся станцию

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

&quot;Ботаническую открыли в ноябре 2011 года. На открытие приезжал президента России Дмитрий Медведев. На фото Дмитрий Медведев (в центре) и Губернатор Свердловской области Александр Мишарин (слева) во время осмотра вестибюля новой станции метро

"Ботаническую открыли в ноябре 2011 года. На открытие приезжал президента России Дмитрий Медведев. На фото Дмитрий Медведев (в центре) и Губернатор Свердловской области Александр Мишарин (слева) во время осмотра вестибюля новой станции метро

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент России Дмитрий Медведев (в центре) и губернатор Свердловской области Александр Мишарин (слева) во время встречи с метростроевцами на станции метро «Ботаническая».

Президент России Дмитрий Медведев (в центре) и губернатор Свердловской области Александр Мишарин (слева) во время встречи с метростроевцами на станции метро «Ботаническая».

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Строящаяся станция метро "Чкаловская", 2011 год. Первые станции метро в Екатеринбурге открыли еще в апреле 1991 года

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Спуск на станцию метро "Чкаловская" во время строительства. Станция глубокого заложения, односводчатая.

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Станция получила название по Чкаловскому району города. Который в свою очередь назван в честь легендарного летчика Валерия Чкалова (1904 - 1938).

Фото: Ксения Хилаева, предоставлено администрацией Екатеринбурга

Директор Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай (2012 год) во время открытия станции метро "Чкаловская"

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

Пассажиры спускаются на станцию "Чкаловская" в день ее открытия

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

И первый пассажиры 28 июля 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

А это строительство станции "Ботаническая", она является конечной, но строили ее перед "Чкаловской"

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

Первые лица области и города в строящейся станции "Ботаническая"

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

"Ботаническая" стала предпоследней станцией, которую построили и открыли в Екатеринбурге

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

"Ботаническая" является конечной станцией первой (и единственной) линии метрополитена

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Узнаваемые "пчелиные соты" "Ботанической". Рабочий во время строительства

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

Рабочие заносят турникеты на строящуюся станцию

Фото: Анна Храновская, предоставлено администрацией Екатеринбурга

"Ботаническую открыли в ноябре 2011 года. На открытие приезжал президента России Дмитрий Медведев. На фото Дмитрий Медведев (в центре) и Губернатор Свердловской области Александр Мишарин (слева) во время осмотра вестибюля новой станции метро

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент России Дмитрий Медведев (в центре) и губернатор Свердловской области Александр Мишарин (слева) во время встречи с метростроевцами на станции метро «Ботаническая».

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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