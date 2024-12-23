В метро открыли знак с именами уральцев, внесших вклад в развитие подземки

В Екатеринбурге открыли юбилейную доску к 45-летию начала строительства метрополитена. Как рассказали в городской администрации, мероприятие прошло на станции «Площадь 1905 года». В церемонии открытия участие приняли Юрий Дозорец, ранее руководивший «Свердловскметростроем», и директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алсу Султанова / екатеринбург.рф Фото: Алсу Султанова / екатеринбург.рф

На доске увековечены имена 62 строителей, проектировщиков и тех, кто развивал метрополитен. Среди них первый директор Екатеринбургского метрополитена Иван Титов, Владимир Кагилев, Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий, Павел Шаманов, Владимир Крицкий и другие.

«30 лет назад, 22 декабря 1994 года были введены в эксплуатацию сразу две станции – "Площадь 1905 года" и "Динамо". Это стало возможным благодаря нашим партнерам и коллегам из метрополитена, проектировщикам "Уралгипротранс", субподрядчикам, а также предприятиям и организациям города, которые поставляли нам чугунный тюбинг и оборудование, и Администрации Екатеринбурга, которая изыскивала средства, чтобы стройка не остановилась. Времена были сложные, но эти станции – наглядный результат нашего труда»,– прокомментировал Юрий Дозорец. Он добавил, что на доске не все участники строительства, и рядом с ней размещен QR-код, который ведет на сайт с историей метро.

Андрей Панаиотиди сообщил, что в августе 2025 года исполнится 45 лет со дня начала строительства метрополитена, а в апреле 2026 года — 35 лет с момента пуска Екатеринбургского метрополитена. Он выразил надежду, что открытие доски послужит стимулом для проектирования и строительства второй и третьей линии метро.