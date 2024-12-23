Основными инвесторами в Республике Татарстан являются крупные российские компании. Об этом, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», сообщил раис республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов: «Основные инвестиции — это наш бизнес, наши крупные компании»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Минниханов: «Основные инвестиции — это наш бизнес, наши крупные компании»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Основные инвестиции — это наш бизнес, наши крупные компании: "Татнефть", "Сибур", "КамАЗ". Основные инвестиции у нас не уменьшились. <...> Мы ориентированы в основном на российский бизнес»,— отметил Рустам Минниханов.

Глава Татарстана также выразил уверенность в том, что республика сможет сохранить инвестиционную активность, вводить новые мощности и создавать рабочие места. Он добавил, что иностранные инвестиции, особенно из Европы, значительно сократились и российский бизнес осознал необходимость вкладывать средства в собственное производство.

Ожидается, что объем промышленной продукции в Татарстане в 2024 году составит 5,5 трлн руб. Не менее 1,3 трлн руб. запланированы на инвестиции в основной капитал, а более 850–900 млрд руб. — на инвестиции в строительный комплекс.

Влас Северин