По итогам этого года в Татарстане показатель валового регионального продукта (ВРП) превысит 5 трлн руб. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году валовый региональный продукт Татарстана превысит 5 трлн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2024 году валовый региональный продукт Татарстана превысит 5 трлн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Экономика республики развивается. В этом году мы перейдем планку в 5 трлн руб. валового регионального продукта»,— сообщил Рустам Минниханов.

Ожидается, что объем промышленной продукции составит 5,5 трлн руб. Не менее 1,3 трлн руб. запланированы на инвестиции в основной капитал, более 850–900 млрд руб. — на инвестиции в строительный комплекс.

В 2023 году ВРП Татарстана превысил 4 трлн руб. Как сообщали «РИА Новости», в сентябре Рустам Минниханов заявил, что по итогам 2024 года показатель валового территориального продукта должен достичь 5 трлн руб.

Диана Соловьёва