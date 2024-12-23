В 2024 году валовый региональный продукт Татарстана превысит 5 трлн рублей
По итогам этого года в Татарстане показатель валового регионального продукта (ВРП) превысит 5 трлн руб. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов.
В 2024 году валовый региональный продукт Татарстана превысит 5 трлн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Экономика республики развивается. В этом году мы перейдем планку в 5 трлн руб. валового регионального продукта»,— сообщил Рустам Минниханов.
Ожидается, что объем промышленной продукции составит 5,5 трлн руб. Не менее 1,3 трлн руб. запланированы на инвестиции в основной капитал, более 850–900 млрд руб. — на инвестиции в строительный комплекс.
В 2023 году ВРП Татарстана превысил 4 трлн руб. Как сообщали «РИА Новости», в сентябре Рустам Минниханов заявил, что по итогам 2024 года показатель валового территориального продукта должен достичь 5 трлн руб.