Каширин Максим Сергеевич

Родился 15 июля 1967 года в Москве. В 1989 году окончил Московский авиационный технологический институт имени Циолковского, получив специальность в области металлургии и технологии сварочного производства. Обучение в аспирантуре проходил в Московской государственной академии тонкой химической технологии. В 1994 году он основал компанию-дистрибутор вина Simple Group. Сейчас ее президент. Является вице-президентом общественного объединения предпринимателей «ОПОРА России».

2006 году открыл на Малой Бронной улице в центре Москвы винный ресторан Grand Cru. Следом — Simple Bar на Черемушкинском рынке и Parkhouse в районе Речного вокзала. Собирает работы современных художников, играет в хоккей, увлекается дайвингом. Отец четырех сыновей.