Simple Group

Основана в 1994 году Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым. Сначала компания занималась импортом в Россию вина из Италии. Сейчас в ее портфель входит продукция более 450 производителей из 45 стран, включая Louis Roederer, Penfolds, Guigal. Компании принадлежит сеть винотек Simple в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.

С 2016 года группа начала выпускать собственный алкоголь, включая водку «Онегин» и джин Hoppers. Выручка Simple, по данным самой компании, с июля 2023 года по июнь 2024 год (финансовый год) увеличилась на 37,99%, до 31,6 млрд руб.