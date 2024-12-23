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Минниханов о рынке жилья: «Будет спад, к этому нужно быть готовым»

В Татарстане ожидаются трудности на жилищном рынке, но в будущем ситуация стабилизируется. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов на встрече с журналистами.

Количество ипотечных кредитов в Татарстане сократилось на 30%

Количество ипотечных кредитов в Татарстане сократилось на 30%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Количество ипотечных кредитов в Татарстане сократилось на 30%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Сегодня ставка банковская высокая, но это временно, экономика стабилизируется, но пока будет спад, к этому нужно быть готовым»,— отметил Рустам Минниханов. Количество же ипотечных кредитов в Татарстане сократилось на 30%

В текущем году в Татарстане план по вводу жилья выполнен на 104%. Построено 3 млн 287 тыс. квадратных метров. Основной вклад в общий объем строительства внесло индивидуальное жилье: сдано 2 млн 350 тыс. квадратных метров, в рамках коммерческого строительства завершено возведение многоквартирных домов общей площадью 776 тыс. квадратных метров.

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