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В Ростовской области пресекли деятельность террористической группировки

В Обливском районе Ростовской области пресечена деятельность ячейки международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат» (признана в РФ террористической и запрещена). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

Правоохранители задержали организатора и четверых участников. В отношении них возбуждены два уголовных дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации» (ч.1 ст. 282.2 и ч.2 ст. 282.2 УК РФ).

Под видом религиозной группы участники вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность: насаждали ложное мнение о неисполнении законодательства России, в том числе отрицая необходимость участия мусульман в специальной военной операции и оправдывали деятельность террористических организаций на территории Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока. Также установлено, что участники ячейки неоднократно выезжали в зарубежные лагеря, где получали ложные нетрадиционные религиозные знания.

Правоохранителями были обнаружены и изъяты экстремистская литература и личные рукописные записи, подтверждающие причастность к совершению инкриминируемых преступлений. Фигуранты уголовного дела помещены под стражу.

Ева Китаева

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