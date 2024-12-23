«Вперед» к общему режиму

Суд в Ростове утвердил приговор, вынесенный бывшему главному редактору батайской городской газеты «Вперед» Елене Пивоваровой. В июне этого года она была приговорена к четырем годам шести месяцам колонии общего режима за мошенничество и растрату. Ранее, в 2020 году, дело журналистки вызвало особый резонанс после обсуждения ее увольнения на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Президент поручил Василию Голубеву, занимавшему тогда пост губернатора Ростовской области, взять ситуацию под свой контроль. В суде экс-главред не признала вину, адвокат Пивоваровой подал апелляционную жалобу на решение первой инстанции, попросив Ростовский областной суд оправдать ее. Однако приговор оставлен без изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Елены Пивоваровой Фото: из личного архива Елены Пивоваровой

Ростовский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело бывшего главного редактора батайской городской газеты «Вперед» Елены Пивоваровой и бывшего бухгалтера издания Екатерины Аваковой. Жалобы на решение суда первой инстанции подавала только сторона защиты. «Приговор в отношении Елены Пивоваровой оставлен без изменения. Екатерине Аваковой смягчили наказание по одному эпизоду — срок отбывания наказания снижен до трех лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима»,— сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе облсуда.

В июне 2024 года Батайский городской суд признал Елену Пивоварову и Екатерину Авакову виновными в мошенничестве и растрате (ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Экс-главреду было назначено четыре года шесть месяцев колонии общего режима, бухгалтеру — четыре года. Они были взяты под стражу в зале суда.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год госпожа Пивоварова в отчетных документах завышала сведения о тираже газеты для увеличения субсидий. Как пояснял источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, субсидии проводились через номинального индивидуального предпринимателя, который якобы обеспечивал курьерскую доставку газет. «Органами следствия сумма ущерба бюджету была оценена в 1,9 млн руб.»,— отмечал собеседник.

В суде Елена Пивоварова вину не признала. В апелляционной жалобе, поданной ее адвокатом Никитой Букловым (копия имеется в распоряжении «Ъ-Ростов»), говорится, что ключевым доказательством, положенным в основу обвинительного приговора, является заключение судебной бухгалтерской экспертизы, которая была проведена по неполным материалам, содержит в себе логические и арифметические ошибки. «Все остальные доказательства могут указывать на виновность или невиновность осужденных, но никоим образом не позволяют установить размер вреда, причиненного их действиями (бездействиями), что влечет возможную переквалификацию деяний на иное, менее тяжкое преступление, вплоть до возможного освобождения от уголовной ответственности в связи с малозначительностью»,— указано в жалобе.

Господин Буклов сообщил «Ъ-Ростов», что в январе сторона защиты намерена подать кассационную жалобу на решение Ростовского областного суда.

Елена Пивоварова работала в газете с 1997 года. В 2007 году она заняла должность директора в ООО «Батайское информационное агентство “Вперед”», которое является учредителем газеты и информационного портала «Батайск-город». В 2020 году наименование ее должности изменилось на «генеральный директор — главный редактор». В ноябре 2020 года Госпожа Пивоварова была уволена по инициативе работодателя (п. 2 ст. 278 ТК РФ). Через месяц на пресс-конференции президента России Владимира Путина на увольнение главреда пожаловалась председатель Союза журналистов Ростовской области Вера Южанская. Президент дал поручение губернатору Ростовской области Василию Голубеву взять ситуацию под свой контроль. Глава региона, в свою очередь, сообщил, что «на предприятии идут проверочные мероприятия, по их окончании будут приняты все необходимые решения». Елена Пивоварова пыталась восстановиться в должности через суд, однако ее иск не был удовлетворен.

Кристина Федичкина