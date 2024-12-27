Дональд Трамп вырвал победу с кровью

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Президентская гонка в США в 2024 году складывалась драматически. Изначально в финальной схватке за Белый дом должны были сойтись бывший и действующий президенты — республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Однако у 81-летнего на тот момент господина Байдена кампания не заладилась, и на единственных дебатах между этими кандидатами 27 июня демократ провалился, не справившись со стрессом. Ситуация для демократа стала совсем катастрофичной, когда 13 июля в городе Батлер в штате Пенсильвания на господина Трампа было совершено покушение. Выпущенная стрелком пуля едва не убила республиканца, а кадры окровавленного экс-президента, вскидывающего сжатую в кулаке руку и кричащего: «Бороться!», облетели весь мир. После этого большинство экспертов заключили: стрелок, целившийся в Дональда Трампа, буквально похоронил последние шансы Джо Байдена переизбраться на второй срок.

В итоге спустя неделю господин Байден вышел из гонки, а кандидатом в президенты от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Ворвавшаяся в кампанию демократка начала стремительно набирать популярность, а от былого преимущества господина Трампа не осталось и следа. Проиграл республиканец и единственные дебаты с госпожой Харрис, которые прошли 10 сентября.

Тем не менее ближе к 5 ноября — дню выборов — импульс, который Камала Харрис получила от внезапного появления в гонке, иссяк, а к финальной битве кандидаты, по оценке социологов, подошли с равными шансами на победу.

Впрочем, как показали результаты голосования, эксперты переоценили популярность Камалы Харрис, которая проиграла сопернику семь из семи колеблющихся штатов. Дональд Трамп одержал уверенную победу — и спустя четыре года возвращается в Белый дом, вновь обещая «сделать Америку великой».