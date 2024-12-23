В Сочи открыли детский санаторий «Жемчужина». Новый объект расположен на базе бывшего Дома ребенка на улице Вишневая, 48, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Учреждение располагает корпусом на 50 койко-мест и предоставляет бесплатные санаторно-курортные услуги детям в возрасте от 2 до 6 лет, проживающим в Краснодарском крае, без сопровождения родителей. Для получения путевки на 21 день необходимо обратиться к участковому педиатру.

В рамках индивидуальной программы оздоровления в санатории предусмотрены консультации медицинских специалистов, а также бальнеологические и физиотерапевтические процедуры. Круглосуточно с детьми работают медсестры и воспитатели, обеспечивая заботу и внимание.

Санаторий предлагает шестиразовое питание, прогулки на свежем воздухе и разнообразные творческие занятия для детей. Позднее территорию санатория озеленят.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорт прибыли около 500 семей из ДНР и ЛНР для новогоднего отдыха. Этот проект реализован совместно Министерством обороны РФ, фондом «Своих не бросаем» и меценатами.

Мария Удовик