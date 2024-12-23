Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте Елизаветы Ермаковой в Галерее a—s—t—r—a.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: a—s—t—r—a gallery Фото: a—s—t—r—a gallery

Внимательные радиослушатели, конечно, знают, что я преподаю в ГИТИСе современное искусство, а еще провожу со студентами-сценографами арт-резиденции и выставки. Посчитал, кстати, что только в этом году прошло шесть групповых проектов в Москве, Арзамасе, Саратове и Суздале. Пришло время для персоналки.

В Москве на «Винзаводе» в Галерее a—s—t—r—a открылась выставка Елизаветы Ермаковой со сложным философским названием «Реинкарнация покинутых». Елизавета — выпускница факультета сценографии ГИТИСа нынешнего года. Она работает в театрах страны, в том числе ставит на Новой сцене МХТ им. Чехова. С юности участвует в групповых выставочных проектах и как оформитель, и как художник. Был и персональный проект в Галерее «на Каширке». Но такой крупный впервые.

Даю слово художнице: «Я находила разные предметы, которые по каким-то причинам люди выкинули, или они просто пришли в непригодность, как, например, вещи в заброшенной телефонной станции, и пыталась понять, что они из себя могли бы представлять в некоем ином измерении. Я их расписывала, некоторые предметы скрещивала друг с другом, и так родились "найденыши". Эта выставка представляет собой улицу, переходящую в дом, где не очень понятно, то ли мы находимся в пространстве разрушенном, то ли в пространстве, которое еще не до конца создали. И эти "найденыши" ютятся, будто бы они чего-то ожидают».

Выставка представляет собой тотальную инсталляцию, к тому же сделанную в жанре site-specific. Поясню на всякий случай: «Тотальная инсталляция» подразумевает не любование зрителем произведениями искусства, развешенными по стенам или расставленными в витринах. Это тот момент, когда вы находитесь внутри экспозиции, сопереживаете ей, иногда даже можете трогать произведения искусства и соучаствовать. А site-specific имеет в виду, что выставка делалась под конкретное пространство Галереи a_s_t_r_a. Лиза создала 3D-модель двухзального помещения (она как художник-постановщик умеет это делать) и вписала туда все 69 объектов, включая баннеры, которыми затянула стены, совершенно изменив пространство. Ну что я вам рассказываю, приходите, посмотрите сами. Мне нравится, но я же куратор проекта.

Дмитрий Буткевич