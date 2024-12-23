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Коммерсантъ FM
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Песков не знает о предписании вернуться на СВО мэру, который заявил о коррупции

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о ситуации вокруг мэра города Сосновка в Кировской области Никиты Горелова. Он участвовал в военной операции на Украине, после чего стал главой города. Сейчас господин Горелов утверждает, что его хотят отправить в отставку. Господин Песков сказал, что в Кремле не знают об этом.

Никита Горелов

Никита Горелов

Фото: @milagorelova

Никита Горелов

Фото: @milagorelova

«К сожалению, я не в курсе ситуации. Мне здесь нечего сказать, я просто не располагаю информацией. Обязательно поинтересуемся»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Никита Горелов был мобилизован в 2022 году. В октябре 2024-го он стал мэром Сосновки. 20 декабря в Telegram-канале господин Горелов заявил, что его хотят отстранить от управления городом и вернуть на фронт, так как он рассказывал о коррупции в городе. «Для чего я был отозван с Донбасса? Если для того, чтобы на честного человека и патриота города списать все и потом списать его самого, то мы друг друга на берегу не правильно поняли»,— обратился Никита Горелов к губернатору Кировской области Александру Соколову.

По словам Никиты Горелова, после публикации постов о коррупции в Сосновке ему выдали предписание явиться на военную службу. При этом, как утверждает господин Горелов, перед вступлением в должность мэра Александр Соколов обещал ему, «что вопрос с военной службой будет закрыт» на основании распоряжения губернатора. Господин Соколов предложил мэру «пообщаться лично». Он отметил, что приказа об увольнении господина Горелова со службы не было, поэтому «сложилась правовая коллизия».

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