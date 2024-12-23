Мазут может распространяться по побережью Кубани в течение нескольких месяцев

Быстрого распространения мазута по побережью Краснодарского края и Крыма, после аварии в Керченском проливе, ждать не стоит. Мазутные пятна могут появиться в прибрежных районах через несколько месяцев. Это связано со слабыми течениями Черного моря, рассказал «Ъ-Сочи» ведущий научный сотрудник Международного центра экологии Университета «Сириус» Андрей Гринько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Скорость течений Черного моря колеблется в районе 0,5-1 м в секунду. Основное течение – это два вихревых потока, которые направлены против часовой стрелки. Основная струя течения проходит на расстоянии 6-7 км от берега.

В прибрежных районах существуют антициклонические круговороты. Они направлены противоположно основному течению и наиболее заметны у берегов Кавказа и турецкой провинции Анатолия. Здесь направление течения зависит от ветра.

«Можно ожидать появления мазутных пятен в относительно длительной перспективе – несколько месяцев – в прибрежных районах по побережью Крыма и Краснодарского края, при этом не исключено распространение в сторону турецкого побережья, а также в направлении Одессы и далее», – сообщил Андрей Гринько.

Ученый подчеркнул, что возможно погружение мазутных скоплений в глубокие горизонты, из-за чего предсказать их движение будет сложно. Под угрозой мазута может находиться Азовское море.

Чтобы не допустить распространение мазута, необходимо локализовать и собрать его как можно быстрее, отмечают эксперты. Как сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому, спасатели и специалисты различных подразделений совместно с волонтерами собирают мазут в море с помощью боновых ограждений с применением сорбента, затем откачивают его. На земле они собирают загрязненный песок и грунт в мешки, вывозят их на утилизацию. С начала проведения работ собрано более 17 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Александра Каверина