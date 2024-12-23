В Ярославле к концу недели похолодает до -9°С

Ярославль в начале недели ожидает небольшой снег, а в конце недели — похолодание до -9°С. Прогноз дает центр погоды «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

В понедельник, вторник и среду прогнозируется небольшой снег и сильный туман, температура воздуха не опустится ниже -4°С. С четверга до воскресенья на улице будет в среднем от 0°С до -3°С, без осадков.

Однако уже в воскресенье в областной столице температура воздуха упадет до -7-9°С, ветер будет умеренный. На протяжении всей недели сильного ветра не прогнозируется. В ближайшие сутки в Ярославле на дороге местами гололедица.

Алла Чижова